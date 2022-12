Covid à La Réunion : La hausse des cas continue mais ralentit

Depuis quelques semaines, La Réunion est marquée par une augmentation du taux d’incidence et du taux de positivité. Une tendance similaire à celle de la métropole.



Toutefois, à La Réunion, cette progression a ralenti par rapport à la semaine précédente, avec notamment un taux de reproduction à 1,13 contre 1,31 la semaine précédente.



À ce stade, il n’est pas observé d’impact sur la situation hospitalière, avec un nombre stable de patients en réanimation à un niveau bas.



Le préfet de La Réunion et l’ARS La Réunion incitent les Réunionnais à continuer d’adopter les gestes barrières notamment le port du masque en cas de maladie et dans les lieux à forte fréquentation.



Ils encouragent également la réalisation de la dose de rappel, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes avec comorbidités, afin de les protéger et de préserver le système de santé.