Covid à La Réunion : La hausse continue, 1.830 nouveaux cas et 2 décès

Par NP - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 19:17

Comme au niveau national, la Réunion enregistre une augmentation du taux d’incidence et du taux de positivité depuis plusieurs semaines.

Cette semaine, on observe également une progression du taux de reproduction à 1,20 contre 1,13 la semaine précédente.



À ce stade, il n’est toujours pas observé d’impact sur la situation hospitalière, avec un nombre stable de patients en réanimation à un niveau bas.



Le préfet de La Réunion et l’ARS La Réunion renouvellent l’importance pour l’ensemble des Réunionnais de continuer d’appliquer les gestes barrières notamment le port du masque en cas de maladie ou bien si vous êtes personne contact et dans les lieux à forte fréquentation. Ils encouragent également la réalisation de la dose de rappel, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant des fragilités, afin de les protéger des formes sévères de la maladie.