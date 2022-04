La grande Une Covid à La Réunion : La barre des 10.000 cas de nouveau franchie ?

La circulation du coronavirus est encore en hausse à La Réunion sur la semaine de la rentrée scolaire. Cela alors que de nouvelles mesures sanitaires viennent tout juste d'être levées. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 06:56

L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur à La Réunion. Une tendance à l'augmentation des néo-contaminations est observée depuis maintenant un mois. La barre des 10.000 nouveaux cas de covid par semaine pourrait avoir été franchie au moment de la rentrée scolaire.



La situation sanitaire se dégrade à La Réunion depuis plusieurs semaines. Les mesures de lutte contre le coronavirus sont cependant levées petit à petit. Le Pass vaccinal a été suspendu (sauf dans les établissements de santé) et l'obligation de port du masque a été levée dans les lieux clos, sauf dans les transports collectifs.



Mais la circulation du coronavirus est de plus en plus active. La préfecture rappelle que le port du masque reste recommandé dans les lieux très fréquentés, pour les personnes âgées, symptomatiques, pour les personnes contact à risque ou encore pour les personnes contaminées pendant 7 jours après leur isolement.





Nouvelle hausse des contaminations



La barre des 10.000 nouveaux cas en une semaine aurait été franchie, selon les données de Santé Publique France. Plus de 11.000 néo-contaminations ont été enregistrées sur la semaine glissante du samedi 26 mars au 1er avril. Les autorités locales devraient publier en fin de journée les données consolidées sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion.







Le taux de positivité reste lui plutôt stable, autour des 38%. Le taux d'incidence traduit cette nouvelle hausse des contaminations au coronavirus et s'établit aux alentours de 1.500 cas pour 100.000 habitants, soit au même niveau que la moyenne nationale.

La pression hospitalière en baisse



Le nombre de personnes prises en charge en soins critiques diminue. Ils seraient une dizaine, selon Santé Publique France.



La tendance serait la même dans le service de médecine Covid.



Le taux de mortalité serait aussi en baisse avec 3 morts recensés par Santé Publique France depuis le dernier bilan hebdomadaire des autorités sanitaires locales. Cette donnée est cependant incomplète car elle ne prend pas en compte les décès d'aujourd'hui.



Pour être informés des dernières données de l'épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet de La Réunion, restez connectés sur Zinfos974.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur