Covid à La Réunion : La barre des 1.000 cas à nouveau dépassée

Le taux d’incidence et le taux de positivité sont en augmentation pour la deuxième semaine consécutive à des niveaux cependant très inférieurs à ceux observés en métropole.



Nous observons une légère augmentation des nouvelles admissions en hospitalisation conventionnelle et en réanimation, sans crainte sur la situation hospitalière.



Le préfet renouvelle l’incitation à la vaccination et à la 2ème dose de rappel, notamment pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes avec comorbidités, afin de les protéger et de préserver le système de santé.