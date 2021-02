Covid à La Réunion : La 3ème vague, copie conforme de la 1ère vague ?

L'épidémie de Coronavirus a redémarré en ce début d'année 2021 à La Réunion. Il s'agit là, de la troisième vague de contaminations sur notre île depuis le début de la pandémie.



3 vagues épidémiques en 6 mois

La Réunion a été plutôt épargnée durant le début de l’épidémie de Coronavirus. Tout au long du confinement, de mars à mai, les contaminations quotidiennes étaient peu nombreuses, mais tout de même présentes.







Ce n’est qu’après les premières vacances scolaires qui ont suivi le déconfinement que le nombre de cas s’est emballé.

Toutes les vagues épidémiques du Coronavirus se sont produites autour des rentrées scolaires : En août, en octobre et en janvier.





Le préfet de La Réunion avait noté cette particularité locale au terme de la 2e vague avant d’entamer les vacances de l’été austral.

"Nous le savons, au regard des expériences passées, lorsqu'au lendemain des congés de l'hiver austral, nous avons eu notre première vague autochtone et lorsqu'à la Toussaint nous avons eu de nouveau, au lendemain des congés, une nouvelle augmentation des clusters. Il nous faut à tout prix éviter de revivre ces scénarios à l'occasion des fêtes de fin d'année", avait déclaré Jacques Billant en décembre.



Malgré cette mise en garde, nous sommes - aujourd'hui en février - face à la 3ème vague.

Une progression similaire à la 1ère vague

Les périodes de vacances scolaires juin-août 2020 et décembre-janvier 2021 sont similaires de par leur durée et notamment car les Réunionnais sont nombreux à voyager à cette période-là.



C’est donc naturellement que l’on a observé la même courbe en août 2020 et en janvier 2021. Une hausse très forte des cas autour de la rentrée, une augmentation moins importante la semaine suivante avant une reprise marquée de l’épidémie.





La Réunion est actuellement au début de la seconde phase de progression. Entre août et septembre, le pic de la vague épidémique avait duré deux semaines avant que la situation finisse par s’améliorer. Il est évidemment impossible de déterminer s’il va se passer la même chose dans les prochains jours...

La question des cas importés

Le nombre de cas venus de l’extérieur a connu des hausses lors des vagues du mois d’août et d’octobre. Jusqu’à une soixantaine de cas importés sur une semaine, c’était le maximum observé au pic des vagues épidémiques.



Le taux de cas importés, rapporté au nombre de contaminations totales, a représenté au maximum jusqu’à 16% en août et 11% en octobre. Lors de la 3e vague, le pourcentage n’évolue que très peu et s’établit à 10,5%.



Une hausse des cas importés est toutefois enregistrée (+ 0,8 point entre début janvier et début février).



La différence avec les précédentes vagues épidémiques



L’élément marquant de cette nouvelle reprise de l’épidémie est la présence des variants du Coronavirus à La Réunion.



En effet, introduits lentement depuis la mi-janvier, ils ont connu une explosion importante la semaine dernière. Le nombre de cas issus de variant a plus que triplé en une semaine (de 13 à 51).



Le Préfet de La Réunion a rappelé dans un entretien télévisuel que ces versions nouvelles du Coronavirus sont plus dangereuses car 90% des cas-contacts se sont révélés positifs...