Covid à La Réunion : L'explosion de cas continue malgré le feu d'artifice du 14 Juillet

La sixième vague de coronavirus à La Réunion continue de prendre de l’ampleur et ce malgré une forte chute des dépistages jeudi dernier pour le jour férié du 14 Juillet. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 13:18

La circulation du coronavirus s’accélère de semaine en semaine à La Réunion. Le rythme de contaminations est en hausse depuis maintenant un mois sur notre île. Les données de Santé Publique France montrent que la situation sanitaire a continué de se détériorer la semaine dernière et ce malgré un jour férié qui limite fortement le nombre de dépistages réalisés.



Ce sont environ 4.000 nouveaux cas qui ont été enregistrés à La Réunion entre le samedi 9 et le vendredi 15 juillet d’après les chiffres de Santé Publique France. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être publiées ce jeudi par la préfecture.



Le taux d’incidence continue de grimper logiquement et s’établit au-dessus des 460 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité dépasse les 20%, ce qui veut dire qu’un test sur cinq réalisé est positif au coronavirus.



Le bilan régional hebdomadaire de Santé Publique France publié ce lundi 18 juillet et qui se penche sur la période du 4 au 10 juillet 2022 évoque la prévalence du sous-variant Omicron BA.5 à La Réunion, qui remplace petit à petit le BA.2.



Le rapport précise que l’augmentation du taux de contaminations est la plus importante chez les plus de 75 ans.





