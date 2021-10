La grande Une Covid à La Réunion : L'épidémie se maintient depuis le début des vacances

La situation sanitaire se stabilise à La Réunion durant ces derniers jours. La circulation du coronavirus est actuellement comparable à celle du tout début du mois de janvier. Les effets de la nouvelle étape de la désescalade et du début des vacances scolaires n’ont pas encore été constatés.

Par Baradi Siva - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 06:17

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus à La Réunion baisse très légèrement sur la semaine glissante du samedi 9 octobre au vendredi 15 octobre. La situation sanitaire reste donc stable avec environ 250 néo-contaminations en 7 jours.



Le nombre de dépistages réalisés est en hausse donc le taux de positivité baisse légèrement. La levée totale du couvre-feu et le début des vacances scolaires ne semblent ainsi pas pour l’instant avoir eu d’effet. Les autorités ont rappelé tout au long de l’épidémie qu’il faut environ 2 semaines pour mesurer les conséquences d’une évolution des mesures.





La circulation de la covid stable



Après 9 semaines consécutives de forte baisse des contaminations (entre -10% et -35%), la courbe des néo-cas de coronavirus se redresse quelque peu.



Environ 250 personnes ont été testées positives à la covid du samedi 9 octobre au vendredi 15 octobre.







Pour la dernière semaine de gratuité de tous les tests PCR, une hausse des dépistages a été enregistrée pour la première fois depuis deux mois.







Le taux de positivité enregistre donc encore une très légère baisse. Une fois l’ensemble des éléments pris en compte, le taux d’incidence résume tout par une stabilisation de la situation à 29 cas pour 100.000 habitants.







La pression hospitalière en baisse



C’est moins d’une dizaine de personnes qui se trouvent actuellement en réanimation, ce qui n’est pas arrivé depuis plus de quatre mois et le début des EVASAN.



Une trentaine de personnes sont hospitalisées en médecine Covid. Un chiffre également en baisse.



Pour ce qui est de la mortalité, les données du jour n’ont pas encore été remontées. Un décès est déjà à déplorer depuis mardi dernier.



Le suivi de l’épidémie



À la fin de chaque période de vacances scolaires, La Réunion a vu la circulation du coronavirus s’accélérer au moment de la rentrée.



Cette fois, les vacances coïncident en plus avec une nouvelle phase de la désescalade des mesures de restriction : le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les espaces publics, et les jauges d’accueil dans les boîtes de nuit sont maintenant plus hautes.



Les indicateurs épidémiologiques seront donc scrutés attentivement afin de prévenir le risque d’une quatrième vague de coronavirus à La Réunion.





