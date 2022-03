Covid à La Réunion : L’épidémie repart à la hausse

La situation sanitaire s’est légèrement dégradée sur les derniers jours à La Réunion. Une baisse de la circulation du coronavirus avait été observée pendant 6 semaines mais les contaminations repartent légèrement à la hausse.



La pression hospitalière continue, elle, de baisser. Le taux d’occupation en réanimation a atteint un taux qui n’avait plus été vu depuis plus de deux mois.



Le préfet de La Réunion avait décidé d’enclencher les deux dernières étapes de la désescalade des mesures restrictives. Le plus haut représentant de l’Etat s’était appuyé sur un des indicateurs de suivi de l’épidémie : le taux d’incidence, qui venait de passer sous la barre des 1.000 cas pour 100.000 habitants.



Mais La Réunion vient à nouveau de passer au-dessus de ce seuil. La réouverture des boîtes de nuit, la reprise des concerts debouts prévues en fin de semaine peuvent-elles être remises en question ?