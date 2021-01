Covid à La Réunion : L'épidémie ralentit mais le variant fait son apparition

L'épidémie du Coronavirus connaît un nouveau ralentissement à La Réunion. Le nombre de contaminations chute bien que les dépistages réalisés continuent d'augmenter sur la semaine écoulée (du 11 janvier au 17 janvier), selon les données de Santé Publique France.D'après les chiffres publiés régulièrement par la Préfecture, la moyenne quotidienne de contaminations était de 33 cas lors de la première semaine de l'année (du 4 au 10 janvier). Elle s'établit sous les 32 cas en moyenne d'après les données de Santé Publique France la semaine dernière (du 11 au 17 janvier). Pour ce qui est de la semaine en cours (du 18 au 21), la moyenne oscille entre 25 et 31 cas par jour.Mais les autorités se penchent particulièrement maintenant sur l'apparition du variant sud-africain sur notre île.Une chute de 17% a été observée entre les deux dernières semaines (228 cas la semaine dernière contre 274 la précédente). Nous retrouvons le niveau que La Réunion a connu lors de la deuxième moitié de décembre après la deuxième vague.Les dépistages augmentent légèrement (2%). Le nombre de tests hebdomadaires a doublé en l'espace d'un mois et s'établit à 14.328 sur la semaine du 11 au 17 janvier.Le taux de positivité est donc en baisse de près de 9% entre les deux dernières semaines.C'est donc -17% entre la semaine du 11 au 17 janvier et celle du 4 au 10 janvier. Une baisse est aussi constatée chez les personnes de plus de 60 ans (-27%). La situation se stabilise pour les 60-69 ans mais s'améliore particulièrement chez les 70-79 ans (-60%) et les 80-89 ans (-25%).À noter que dans la semaine, trois communes ont passé le seuil de vigilance (50 cas pour 100.000 habitants) : Bras-Panon, La Plaine des Palmistes et Sainte-Rose.On dénombre un décès la semaine dernière. Ce chiffre est stable depuis maintenant 3 semaines.Le nombre de patients Covid+ en service de réanimation est par contre en augmentation, avec une moyenne de 6 lits occupés lors de la semaine écoulée, soit 2 fois plus que la période précédente.Depuis ce week-end, 4 personnes atteintes du variant 501, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, ont été recensées à La Réunion. Toutes ont transité via Mayotte.D'abord, un patient qui a fait l'objet d'une évacuation sanitaire, a été diagnostiqué avec le variant. Puis, une mère famille venue retrouver son fils hospitalisé à La Réunion. Ensuite, un voyageur venu des Comores la semaine dernière et un sexagénaire arrivé il y a deux semaines ont été pris en charge par les médecins suite à l'aggravation de leur état de santé. L'entourage de ces patients a été testé.