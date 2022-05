La grande Une Covid à La Réunion : L'épidémie continue de ralentir, aidée par l'Ascension

La circulation du coronavirus diminue à nouveau durant la dernière semaine des vacances scolaires. Le jeudi férié de l'Ascension permet à La Réunion de passer sous la barre des 2.000 cas de covid en une semaine. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 08:19

La Réunion enregistre une baisse de la diffusion du coronavirus sur son territoire pour la sixième semaine consécutive. La situation sanitaire continue de s'améliorer. Mais il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si le traditionnel rebond épidémique de la rentrée scolaire aura aussi été évité.



La circulation du coronavirus à La Réunion se maintient à un niveau supérieur à la moyenne nationale. Elle est aussi toujours loin au-dessus des seuils du confinement fixés à l'époque de l'état d'urgence sanitaire.

Moins de 2.000 cas en une semaine



La Réunion passe sous la barre des 2.000 contaminations hebdomadaires pour la première fois depuis début décembre et les prémices de la cinquième vague de coronavirus.



Le taux de positivité passe sous la barre des 20% pour la première fois cette année. Le taux d'incidence s'établit aux alentours de 250 cas pour 100.000 habitants.



La pression hospitalière en baisse



La situation dans les hôpitaux de La Réunion s'améliorerait lentement selon Santé Publique France. Le taux d'occupation hospitalière serait en baisse. Il n'y aurait pas d'évolution forte du côté des soins critiques.



