Covid à La Réunion: L’embellie se confirme à l’approche des fêtes

La situation sanitaire continue de s’améliorer à La Réunion. Le nombre de contaminations est en baisse bien que les tests soient plus nombreux. Mais les effets à retardement du pic de la 2ème vague sont bien présents avec une hospitalisation en réanimation et une mortalité qui restent élevées. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 06:02 | Lu 493 fois

Le Coronavirus continue de circuler à La Réunion. L’épidémie est toujours d’actualité mais les chiffres montrent une baisse de la prévalence de la maladie sur notre territoire.



Santé Publique France a publié cette nuit les données consolidées de la semaine dernière. La plupart des indicateurs sont en baisse.



Moins de contaminations



Le pic de la deuxième vague a été atteint dans la semaine du 2 au 8 novembre à La Réunion avec près de 700 nouveaux cas enregistrés. Le nombre de contaminations a chuté de 15% la semaine suivante. Mais la baisse entre les deux dernières semaines est beaucoup moins forte : -3%. Comparé à il y a un mois, les nouveaux cas hebdomadaires sont moins nombreux : -2,5%.

Les taux d’incidence aussi en baisse



Cet indicateur suivi de très près par les autorités montre que l’embellie se confirme mais prouve aussi que la circulation du virus reste très active à La Réunion.



Après avoir atteint 81,1 cas pour 100.000 habitants début novembre, le taux d’incidence a chuté de 14% puis de 3% sur les deux semaines qui ont suivi. La baisse a fortement ralenti. Aussi, il y a un mois, la situation sanitaire était quasiment la même.



Le taux d’incidence chez les personnes âgées, qui fait aussi partie des indicateurs principaux de l’épidémie de Coronavirus, connaît une diminution plus régulière et chute de 10% entre les deux dernières semaines.

Moins de cas mais plus de tests



Pour la première fois depuis la 2ème vague, le nombre de dépistages a augmenté alors que les contaminations ont été moins importantes sur une semaine.



On dénombre environ 14.700 tests la semaine dernière, soit une hausse de 2,4% comparé à la période précédente.



Le taux de positivité continue de décroître et s’apprête à bientôt passer sous le seuil de vigilance fixé à 5%.







Hospitalisations et mortalité importantes



Alors que le pic de la 2ème vague a été atteint il y a trois semaines, les conséquences dans les hôpitaux sont ressenties avec un léger décalage.

Les hospitalisations en réanimation des patients Covid+ ont commencé à baisser la semaine dernière mais restent plus élevées qu’il y a deux mois de cela.

La mortalité a connu une hausse il y a quinze jours. Elle s’est stabilisée entre le 16 et le 22 novembre. Mais cette semaine, 4 personnes ont déjà perdu la vie. Cet indicateur pourrait repartir à la hausse.





