A la Une . Covid à La Réunion : L'ARS et Serge Hoareau favorables au reconfinement

Jacques Billant s'est entretenu avec les maires de La Réunion ce lundi matin lors d'une réunion de crise. Il a fait le point sur la situation sanitaire et a évoqué la prochaine mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Il réfléchit à un confinement le week-end pour éviter les rassemblements festifs à l'origine de la diffusion du variant Delta. Si l'Agence régionale de Santé est favorable à un reconfinement, l'avis des 24 maires de l'île est partagé. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 13:30





"Puisqu’on a vu que lorsque l’on venait à prendre des demi-mesures, cela a duré 14 semaines entre les couvre-feux à 18h, les couvre-feux à 21h, alors qu’on pourrait repartir sur un confinement de 2 à 3 semaines et pouvoir mieux gérer dans le temps cette période compliquée", se positionne Serge Hoareau. Entre les autres maires de l'île la question d'un reconfinement est davantage partagée.



Pour Serge Hoareau, face au risque de saturation des hôpitaux locaux, "on parle aujourd’hui de faire des évacuations sanitaires vers Mayotte alors que les maires ont plutôt demandé l’assistance de l’hôpital militaire pour mettre des moyens à la dispositions des Réunionnaises et des Réunionnais".



Le maire de Petite Ile assume le caractère impopulaire d’un reconfinement. "On a essayé les autres solutions et on a vu quels avaient été les résultats de ces autres solutions", déplore-t-il.



Le préfet, ce lundi matin à l’écoute des maires, doit encore auditionner le corps médical et les différents acteurs socio-professionnels pour prendre sa décision, rappelle Serge Hoareau.





