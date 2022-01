Covid à La Réunion : Hausse des cas et des hospitalisations

L'Agence régionale de Santé a affirmé que le rythme de contaminations était très élevé avec environ 5.000 néo-contaminations quotidiennes en jours de semaine. La barre des 20.000 nouveaux cas devrait être largement franchie sur la période du samedi 8 au vendredi 14 janvier. L'ARS avait expliqué avoir changé le mode de calcul pour le taux de positivité . L'Agence régionale de Santé avait précisé ne plus rapporter le nombre de personnes testées positives au nombre de dépistages pratiqués compte-tenu des doublons constatés et avait rappelé ne prendre en compte que les tests réalisés à La Réunion et non pour des personnes de La Réunion domiciliées en métropole. L'établissement régional avait alors expliqué avoir obtenu la semaine dernière un taux de positivité assez proche de celui de Santé Publique France la semaine dernière.Pour la période du samedi 8 au vendredi 14 janvier, Santé Publique France affiche 29% de taux de positivité, soit 6 fois plus que le seuil d'alerte national.Le taux d'incidence de La Réunion s'établirait aussi au-dessus des 3.000 cas pour 100.000 habitants pour cette période selon Santé Publique France.