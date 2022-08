La grande Une Covid à La Réunion : Hausse des cas avant même la rentrée

Une légère augmentation du rythme des contaminations au coronavirus est enregistrée à La Réunion depuis le milieu de la semaine dernière. Un rebond de l'épidémie de covid sur l'île pourrait se confirmer suite à la rentrée scolaire. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 08:45

L'épidémie de coronavirus enregistre une nouvelle hausse des cas sur la semaine du 6 au 12 août selon les données de Santé Publique France. Une augmentation de 3% des contaminations est observée. La cinquième vague de covid à La Réunion est semblable aux précédentes avec une accélération de la circulation du virus à quelques jours de la rentrée. Un rebond épidémique est plusieurs fois survenu au moment du retour en cours.



Une reprise des contaminations n'est donc pas à exclure sur les prochains jours. Mais le lundi férié de l'Assomption pourrait avoir un impact non négligeable sur le bilan chiffré de la semaine prochaine. Il faudra donc sûrement attendre la toute fin du mois d'août pour savoir si la rentrée scolaire a provoqué un rebond de l'épidémie et connaître l'ampleur de celui-ci.

Le taux de positivité continue d'augmenter logiquement avec la fin des mesures de contrôles à l'aéroport (36%). Le taux d'incidence de La Réunion s'établit autour des 550 cas pour 100.000 habitants selon Santé Publique France. C'est environ le double de la moyenne nationale. Notre île fait partie des 8 seuls départements où cet indicateur est en hausse.



La préfecture devrait communiquer les chiffres consolidés de l'Agence régionale de Santé dans la journée de jeudi. Le dernier bilan des autorités locales faisait état d'une pression hospitalière faible et stable et du même niveau de mortalité depuis plusieurs semaines.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur