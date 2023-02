A la Une . Covid à La Réunion : Fin de l'isolement et du suivi des cas contacts

La préfecture fait le point sur l'épidémie de coronavirus avec un nombre de contaminations en baisse mais une hausse des décès. L'Etat rappelle aussi que plusieurs mesures sanitaires ont été assouplies : Par NP - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 16:49

Point de situation « Covid » du 2 février 2023



Cette semaine, la situation sanitaire de la Covid-19 à La Réunion est marquée par une diminution du taux d’incidence et du taux de positivité. Le taux de reproduction est également en baisse (0,75 contre 0.93 la semaine dernière). À ce stade, il n’est toujours pas observé d’impact significatif sur la situation hospitalière.



Plusieurs assouplissements des mesures sanitaires sont entrées en vigueur ce 1er février :

- Les personnes testées positives à la Covid-19 ne doivent plus s’isoler systématiquement.

- Les personnes contact sans symptôme ne sont plus tenues de réaliser un test de dépistage 2 jours après avoir pris connaissance de leur statut de contact.



De fait, le « contact tracing » prend fin.



Pour autant, les personnes testées positives à la Covid-19 et les personnes contact sont fortement invitées à :

• porter un masque en présence d’autres personnes ;

• se laver fréquemment les mains ou utiliser un gel hydro-alcoolique ;

• éviter les contacts avec des personnes âgées ou fragiles ;

• favoriser le télétravail, quand cela est possible ;

• se faire tester au moindre symptôme si le diagnostic n’a pas été réalisé ;

• en cas de test positif : informer rapidement les personnes qui pourraient avoir été contaminées.



À compter du 1er février 2023, les données épidémiologiques ne sont plus accessibles directement par l’ARS. L’ARS continuera d’assurer une surveillance de la situation sanitaire grâce aux données transmises par Santé Publique France.



Dans ce contexte, les points de situation hebdomadaires ne seront plus diffusés à compter de cette date.