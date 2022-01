Covid à La Réunion : Environ 9.000 nouveaux cas en une semaine

Environ 9.000 néo-contaminations ont été recensées à La Réunion entre le samedi 25 et le vendredi 31 décembre dernier, selon Santé Publique France. À noter que la préfecture devrait communiquer en fin de journée les données consolidées de l'Agence régionale de Santé. Pour rappel, une différence d'environ 700 cas entre les chiffres de Santé Publique France et l'ARS a été constatée la semaine dernière.Le taux de dépistage est en légère hausse mais reste sensiblement le même. Peu de Réunionnais se sont en effet déplacés le week-end de Noël pour réaliser des tests anti-Covid.Avec la hausse du nombre de cas et un taux de dépistage en légère augmentation, le taux de positivité explose littéralement pour s'établir juste au-dessus des 20%, soit 4 fois plus que le seuil d'alerte national.Le taux d'incidence souvent cité par les autorités permet d'avoir une vision globale de la situation. Il s'établit à 1.130 cas pour 100.000 habitants, soit presque deux fois plus que le record de la semaine précédente !