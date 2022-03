La grande Une Covid à La Réunion : Environ 8.000 nouveaux cas en une semaine

La circulation du coronavirus est toujours en baisse à La Réunion mais le nombre de nouvelles contaminations reste élevé alors que le préfet doit s'exprimer en fin de journée sur l'évolution des mesures de lutte contre le covid. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 09:06

La situation sanitaire continue de s'améliorer mais de moins en moins rapidement. La Réunion est tout de même passée de plus de 45.000 nouveaux cas en une semaine à la mi-janvier à moins de 10.000 cas au tout début du mois de mars.



La circulation du coronavirus reste bien plus élevée qu'avant le début de la quatrième vague à La Réunion. Il y avait moins de 1.000 cas par semaine au début du mois de novembre 2021. L'état d'urgence sanitaire avait été décrété fin décembre, notre île avait alors enregistré 5.000 nouveaux cas la semaine précédente.







La désescalade déjà enclenchée



La Réunion est engagée dans une stratégie de desserrement des mesures de lutte contre le coronavirus depuis la fin février et le passage du pic de la quatrième vague de l'épidémie de covid.



La désescalade a commencé le 22 février et la deuxième étape est survenue le 28 février. La troisième étape est prévue pour le mois de mars et concernera notamment la réouverture des boîtes de nuit et l'autorisation de la consommation debout dans les restaurants.



Nouvelle étape avant ou après les vacances scolaires ?



Les autorités sanitaires, les maires et les représentants du Département et de la Région se sont entretenus la semaine dernière au sujet de la crise sanitaire.



La question du maintien du plan de désescalade avait été évoqué et une réflexion était en cours au sujet de l'évolution des mesures de lutte contre le coronavirus alors que La Réunion va connaître une période de vacances scolaires du 12 au 28 mars.



Les élus ont notamment demandé à ce qu'un changement du protocole sanitaire qui aurait un impact dans les écoles ne soit pas entrepris avant le début des vacances.



Le préfet de La Réunion doit faire le point sur les mesures de lutte contre le coronavirus en fin de journée. La troisième étape de la désescalade sera-t-elle enclenchée dès cette semaine ou faudra-t-il attendre la fin des vacances ? Réponse à 17 heures sur Zinfos974 dans l'allocution de Jacques Billant.



