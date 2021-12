«Covid à La Réunion : Environ 5.500 cas en une semaine, nouveau record! »

Presque 2 fois plus d'hospitalisations



Le service de réanimation a vu le nombre de lits disponibles se réduire fortement en une semaine. La Réunion passe de 24 à plus de 40 personnes prises en charge en soins intensifs.



La même hausse importante est observée en médecine Covid avec plus de 100 patients. Ce n'était plus arrivé depuis le pic de la troisième vague de coronavirus à La Réunion entre la fin juillet et le début du mois d'août.



Le taux de mortalité reste stable. Au moins 7 personnes ont perdu la vie depuis le dernier bilan hebdomadaire des autorités. À noter que cette donnée est incomplète car les décès du jour n'ont pas encore été pris en compte.