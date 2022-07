A la Une . Covid à La Réunion : Environ 5.000 nouveaux cas, l'épidémie prend de l'ampleur

Le nombre de contaminations au coronavirus continue d'augmenter à La Réunion au fil des semaines. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 09:06

L'épidémie de covid connaît un regain depuis maintenant six semaines à La Réunion. La circulation du coronavirus est en hausse de plus de 30% comparé à la semaine dernière. L'augmentation des cas avait légèrement ralenti à cause du 14-juillet, un jour férié.



Ce sont plus de 5.400 contaminations qui ont été recensées à La Réunion sur la semaine glissante du samedi 16 au vendredi 22 juillet selon Santé Publique France. Les données consolidées de l'Agence régionale de Santé devraient être communiquées jeudi par la préfecture.

Le taux de positivité continue de grimper et dépasse les 25%, soit 5 fois plus que le seuil d'alerte national. Le taux d'incidence s'établit au-dessus des 600 cas pour 100.000 habitants, et se rapproche de la moyenne du pays.



La reprise de l'épidémie de de coronavirus a démarré à La Réunion avec près d'un mois de retard par rapport à la Métropole. L'Hexagone semble avoir atteint le pic de la vague et les contaminations commencent à baisser.



Du côté de la pression hospitalière, les admissions en réanimation restent stables selon le dernier rapport régional de Santé Publique France, publié en fin de semaine dernière.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur