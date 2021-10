Covid à La Réunion : Environ 300 nouveaux cas

Moins de covidés



Selon Santé Publique France, environ 290 nouveaux cas de covid ont été détectés en 7 jours. Les autorités devraient publier en fin de journée les données consolidées.







Le nombre de dépistages est en baisse (-5%), mais beaucoup moins que les contaminations (-32%) entre les deux dernières semaines.







Le taux de positivité chute encore et s’établit à 0,9%. Ce qui confirme que le virus circule bien de moins en moins et que la baisse observée n’est pas liée à une fréquence de dépistages plus basse.







Le taux d’incidence s’établit à 34 cas pour 100.000 habitants. Là encore, c’est un niveau que La Réunion n’avait plus connu depuis le démarrage de la troisième vague de coronavirus à la fin janvier.