Covid à La Réunion : Environ 3.000 nouveaux cas

Le record de contaminations a été de nouveau battu pour la deuxième semaine d’affilée. La situation sanitaire s’est encore dégradée la semaine dernière. Le confinement a été réinstauré ce week-end et vise à briser la progression exponentielle du coronavirus à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 09:08

L’épidémie de covid a encore atteint des sommets la semaine dernière. Un nouveau record de contaminations a été battu et le taux de positivité a continué à progresser. La pression hospitalière connaît aussi une explosion. La situation est plus que critique dans les services de réanimation, notamment.



Record de nouveaux cas



L’Agence régionale de Santé et la préfecture communiqueront les chiffres consolidés de l’évolution de l’épidémie de coronavirus à La Réunion. Santé Publique France a cependant déjà publié les dernières données sur la semaine glissante du vendredi 24 au samedi 30 juillet.



Plus de 3.000 nouvelles contaminations ont été recensées en 7 jours. Une hausse de 20% est observée par rapport à la semaine précédente, où le nouveau record avait été établi à 2.616 cas hebdomadaires.







Comme pour les semaines précédentes, le nombre de dépistages réalisés est aussi en hausse mais dans une moindre mesure que les contaminations (+10%).







Un des indicateurs majeurs de l’épidémie confirme cette tendance négative : le taux de positivité continue de grimper et atteint les 8,8%. Le taux d’incidence résume le tout avec un record : 376,6 cas pour 100.000 habitants. La Réunion passe de la 11e à la 6e place du classement des départements où la circulation du coronavirus est la plus forte.











Pression hospitalière très forte



On dénombre ce lundi 2 août 54 personnes covid+ hospitalisées en réanimation. Un taux jamais observé. Le CHU a atteint sa capacité maximale la semaine dernière et la possibilité de mettre en place des évacuations sanitaires est étudiée par les autorités.



Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus soignées en médecine covid a aussi connu une forte hausse et s’approche de la centaine (95).









Des mesures pour freiner l’épidémie



Le préfet avait en main des données partielles dans le courant de la semaine dernière, qui lui ont permis de prendre la décision d’instaurer à nouveau un couvre-feu à 18 heures et un confinement allégé. Le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion a aussi exprimé sa volonté de voir le pass sanitaire être appliqué sur notre île dès sa promulgation.



Le confinement est particulièrement strict sur la journée de dimanche, jour où les grands rassemblements festifs se multiplient, une des sources principales de la diffusion du variant Delta (plus contagieux que la souche originale) qui est devenu majoritaire à La Réunion.







