Covid à La Réunion : Environ 2.500 nouveaux cas

Une hausse soutenue des contaminations



Une augmentation d'environ 20% des nouveaux cas est enregistrée entre les semaines glissantes du 20 au 26 novembre et du 27 novembre au 3 décembre. Environ 2.500 néo-contaminations ont été recensées à La Réunion, selon Santé Publique France. La circulation du coronavirus ne ralentit donc plus dans notre île.







Le taux de dépistage est logiquement en augmentation avec plus de personnes qui présentent des symptômes, mais aussi en raison du changement de stratégie de lutte contre la covid dans les écoles : au lieu de fermer une classe au premier cas, les élèves sont tous testés.







La diffusion accrue du coronavirus à La Réunion se traduit par un taux de positivité qui reste au-dessus du seuil d'alerte national : 5,2%. Le taux d'incidence montre aussi la détérioration de la situation et tourne autour des 300 cas pour 100.000 habitants.