Covid à La Réunion : Environ 2.500 cas en une semaine

Les hôpitaux bientôt saturés



Le nombre de personnes prises en charge en soins critiques continue d’augmenter. Ils étaient 44 au lundi 26 juillet. Le CHU a tiré la sonnette d’alarme hier en annonçant être à capacité maximale. Les autorités réfléchissent à la mise en place d’évacuations sanitaires entre La Réunion et Mayotte.



Une augmentation est aussi observée en médecine Covid où plus de 80 personnes ont été hospitalisées.



Reconfinement inévitable ?



Le préfet de La Réunion enchaîne les réunions de crise depuis lundi. Il s’est entretenu avec les maires hier matin, puis avec les acteurs sociaux-économiques et ensuite le monde médical.



De nouvelles réunions se tiendront aujourd’hui. Jacques Billant avait prévu de prendre la parole cet après-midi. Mais le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion devrait cependant attendre les derniers chiffres épidémiologiques pour s’exprimer entre demain et la fin de la semaine.