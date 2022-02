Santé Covid à La Réunion : Enfin de bonnes nouvelles ?

Les mesures de lutte contre le coronavirus sont en vigueur pendant encore une semaine. Les données de suivi de l'épidémie de covid qui doivent être publiées demain seront primordiales pour déterminer si La Réunion pourra à partir de lundi prochain s'engager dans la phase de désescalade des restrictions sanitaires. Le ralentissement de la circulation du virus semble se confirmer, d'après les premières données publiées par Santé Publique France. Par NP - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 18:56





La Réunion est actuellement soumise au régime de l'état d'urgence sanitaire. Le préfet a donc mis en place un couvre-feu à 21 heures depuis le 1er janvier au soir. De nombreuses autres restrictions sont encore en vigueur. Et ce alors que la métropole s'est engagée dans un plan de désescalade des mesures anti-covid depuis début février.



Le plus haut représentant de l'état à La Réunion a rappelé que le desserrement des restrictions sanitaires débutera lorsque les indicateurs seront en baisse. Mais est-ce déjà le cas ?

L'épidémie de coronavirus rythme la vie des Réunionnais depuis maintenant presque deux ans . Notre île a longtemps été épargnée mais la double-vague Delta-Omicron frappe de plein fouet La Réunion depuis la fin de l'année dernière. Il y a eu jusqu'à plus de 9.000 contaminations par jour sur le département. Le taux d'incidence s'est d'ailleurs régulièrement établi au-dessus de la moyenne nationale.La Réunion est actuellement soumise au régime de l'état d'urgence sanitaire. Le préfet a donc mis en place un couvre-feu à 21 heures depuis le 1er janvier au soir. De nombreuses autres restrictions sont encore en vigueur. Et ce alors que la métropole s'est engagée dans un plan de désescalade des mesures anti-covid depuis début février.Le plus haut représentant de l'état à La Réunion a rappelé que le desserrement des restrictions sanitaires débutera lorsque les indicateurs seront en baisse. Mais est-ce déjà le cas ?

Le trompe-l'oeil de Batsirai Le cyclone tropical intense Batsirai a eu un fort impact sur La Réunion au milieu de la semaine dernière avec même une alerte rouge déclenchée et un confinement obligatoire pendant plus de 24 heures. Il était donc impossible pour les Réunionnais de se faire dépister.



Moins de dépistages ont pu être réalisés et le nombre de nouveaux cas recensés a drastiquement chuté



Le préfet de La Réunion avait déjà indiqué durant le passage de Batsirai que l'alerte rouge allait provoquer une baisse du taux d'incidence mais qu'



Le plus haut représentant de l'Etat avait affirmé le 4 février qu'il faudrait attendre la prise en compte des tests de toute la semaine suivante pour avoir connaissance de la réalité de la propagation épidémique du Covid.

Le cyclone tropical intense Batsirai a eu un fort impact sur La Réunion au milieu de la semaine dernière avec même une alerte rouge déclenchée et un confinement obligatoire pendant plus de 24 heures. Il était donc impossible pour les Réunionnais de se faire dépister.Moins de dépistages ont pu être réalisés et le nombre de nouveaux cas recensés a drastiquement chuté de plus de 30% pour s'établir à un peu plus de 30.000 en une semaine Le préfet de La Réunion avait déjà indiqué durant le passage de Batsirai que l'alerte rouge allait provoquer une baisse du taux d'incidence mais qu' il ne s'agissait pas de la réalité de l'épidémie . Il avait alors décidé promptement de prolonger le couvre-feu et les autres mesures jusqu'à lundi prochain.Le plus haut représentant de l'Etat avait affirmé le 4 février qu'il faudrait attendre la prise en compte des tests de toute la semaine suivante pour avoir connaissance de la réalité de la propagation épidémique du Covid.

Une baisse qui semble se confirmer

Les données pour la semaine glissante du samedi 5 au vendredi 11 février sont pour l'instant incomplètes. Les chiffres consolidés seront publiés par la préfecture et l'Agence régionale de santé demain.



L'épidémie de coronavirus semble cependant déjà marquer le pas avec au maximum moins de



Le taux d'incidence continue de chuter et s'établit 2.700 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité reste lui autour des 40%.

Les données pour la semaine glissante du samedi 5 au vendredi 11 février sont pour l'instant incomplètes. Les chiffres consolidés seront publiés par la préfecture et l'Agence régionale de santé demain.L'épidémie de coronavirus semble cependant déjà marquer le pas avec au maximum moins de 6.000 cas enregistrés quotidiennement . Cela n'était pas arrivé depuis près d'un mois.Le taux d'incidence continue de chuter et s'établit 2.700 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité reste lui autour des 40%.

La pression hospitalière en baisse

C'est l'un des indicateurs les plus importants du suivi de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Le nombre de patients est en légère baisse pour l'instant, en médecine covid comme dans les services de réanimation.



La plupart des indicateurs basculent donc au vert à La Réunion. Cette amélioration de la situation s'inscrit dans l'évolution normale de la vague épidémique du coronavirus qui avait atteint C'est l'un des indicateurs les plus importants du suivi de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Le nombre de patients est en légère baisse pour l'instant, en médecine covid comme dans les services de réanimation.La plupart des indicateurs basculent donc au vert à La Réunion. Cette amélioration de la situation s'inscrit dans l'évolution normale de la vague épidémique du coronavirus qui avait atteint un plateau sur les deux dernières semaines de janvier

Le couvre-feu pourra-t-il être levé ? Les données consolidées de l'épidémie de coronavirus devraient être publiées mardi en fin de journée par la préfecture.



Les mesures de lutte contre le coronavirus sont en vigueur au moins jusqu'à lundi prochain. Le préfet de La Réunion devrait donc décider dans le courant de la semaine s'il va maintenir ces restrictions ou s'il va démarrer la phase de désescalade.



Le couvre-feu sera-t-il allégé ou levé la semaine prochaine ? Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des dernières données de l'épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet.





Publicité Publicité