La grande Une Covid à La Réunion : Encore plus de 3.000 nouveaux cas

La situation sanitaire reste dégradée à La Réunion alors que les mesures de couvre-feu et de confinement arrivent à leur fin dans quelques jours. Notre île connaît actuellement un ralentissement de la progression de l’épidémie, mais cela suffira-t-il à éviter une prolongation des restrictions de déplacement ? Par Baradi Siva - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 08:05

La circulation du coronavirus à La Réunion reste très active sur la semaine glissante du 31 juillet au 6 août dernier. Une hausse moins forte des nouvelles contaminations est toutefois observée. Mais la pression hospitalière est plus importante que jamais sur l’île.

La hausse ralentit, le taux de positivité toujours en hausse

Est-ce la conséquence du couvre-feu et du reconfinement ? C’est bien trop tôt pour le dire. Mais la progression du coronavirus, qui avait accéléré ces dernières semaines, ralentit quelque peu sur la semaine glissante du 30 juillet au 6 août. Les chiffres consolidés seront diffusés en fin de journée par la préfecture et l’Agence régionale de Santé, mais les données publiées par Santé Publique France permettent de dégager une tendance.

Plus de 3.000 nouveaux cas ont de nouveau été recensés en une semaine. Il pourrait s’agir d’un nouveau record de contaminations hebdomadaires. Mais un ralentissement de la progression de la circulation est observé : +75% du 17 au 23 juillet, +20% du 24 au 30 juillet et +5% du 31 juillet au 6 août.





Le taux de dépistage est lui aussi moins important, sûrement là une conséquence du confinement qui limite les déplacements, même si se faire tester fait partie des motifs impérieux.







Le taux de positivité grimpe continuellement et s’approche de la barre des 10%. Le taux d’incidence traduit tout cela par une augmentation notable, il s’établit à 410,6 cas pour 100.000 habitants.













La pression hospitalière très importante



56 personnes étaient prises en charge en soins critiques hier : environ la moitié des places en réanimation sont donc occupées par les malades positifs à la Covid.

Le nombre de personnes contaminées soignées en médecine Covid est aussi en forte hausse et dépasse la barre de la centaine.

Le nombre de décès est lui en baisse, mais La Réunion vient de dépasser la barre des 300 morts liées à la Covid.



Ce qu’il va se passer

L’extension du Pass sanitaire entre en vigueur ce mardi avec la réouverture des bars, des salles de sport et des restaurants pour ceux qui peuvent prouver avoir un schéma vaccinal complet, un test négatif à la Covid ou un certificat de rétablissement.



Le préfet s’entretient aujourd’hui avec les maires de La Réunion pour évoquer l’évolution de la situation. Parmi les sujets qui seront évoqués : la levée ou la prolongation du couvre-feu/confinement, mais aussi la rentrée scolaire.



Le syndicat SNALC affirme que le Rectorat a assuré s'opposer catégoriquement à un report de la rentrée scolaire. Les élus demandent depuis plusieurs semaines un décalage de celle-ci pour préparer les salles de classe.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur