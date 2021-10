A la Une .

Covid à La Réunion : Encore 3 communes au-dessus du seuil d'alerte

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Le taux d'incidence global est de 29 cas pour 100.000 habitants. Mais deux communes de l'Ouest et une de l'Est connaissent une circulation plus importante du coronavirus.

Par Baradi Siva - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 14:01