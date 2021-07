Covid à La Réunion : Du changement dans les établissements recevant du public

C’est donc officiel, les établissements recevant du public où le masque ne peut pas être porté en continu seront fermés pour les 15 prochains jours.



Le préfet de La Réunion a précisé que cela concernait les restaurants, les bars, les salles de sports, les lieux couverts d’activités sportives, et cela jusqu’à l’application de la prochaine loi sur le pass sanitaire.



Pour ces entreprises, Jacques Billant a précisé qu’un accompagnement de l’État sera mis à leur profit.



La vente et la consommation de nourriture seront interdites dans les lieux clos comme les salles des fêtes, les cinémas et les salles de spectacles. Les ventes à emporter seront autorisées dans la limite des horaires applicables.



Exceptionnellement, les évènements déjà programmés ce week-end dans les bars, restaurants ou salles des fêtes seront maintenus et ces lieux pourront rester ouverts jusqu’à dimanche soir. Les mariages programmés ce week-end seront également exceptionnellement autorisés sous conditions d’applications d’un protocole sanitaire strict.