Covid à La Réunion : De nouvelles mesures attendues

Le préfet de La Réunion s’est entretenu les maires de l’île mercredi après-midi lors de la réunion hebdomadaire sur la crise sanitaire. Il a d’abord fait le point sur la situation qui voit une forte augmentation des nouveaux cas de coronavirus dans le département.



Plus de 300 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en fin de semaine dernière. C’était déjà un record. La tendance est à la dégradation : plus de 500 contaminations sont recensées chaque jour à La Réunion.



Serrage de vis inévitable



La Réunion connaissait un “haut plateau ” de contaminations depuis plusieurs mois. L’épidémie a connu un regain progressif sur les trois dernières semaines avec un nouveau record de contaminations (1.450 cas du 3 au 9 juillet).



Le préfet avait annoncé sur les plateaux télévisés son intention de remettre en place des mesures restrictives pendant les vacances scolaires, quelques jours après la levée du couvre-feu à 23 heures fin juin.



L’état d’urgence sanitaire a donc été réinstauré par le président de la République et ensuite prolongé au moins jusqu’au 30 septembre. Le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion peut donc maintenant appliquer des mesures comme le couvre-feu ou… le reconfinement, si la situation continue d’empirer.



Des annonces attendues prochainement



Et la situation se détériore continuellement depuis plusieurs semaines à La Réunion. On trouve parmi les causes l’apparition du variant Delta, 60% plus contagieux que la souche originale du coronavirus.



La Réunion est passée de 38 à 231 cas en une semaine. Les enquêtes menées par l’Agence régionale de Santé ont permis de lier ces chaînes de contaminations à des événements familiaux et à de grandes soirées privées.



De nouvelles mesures devraient donc être prises dans les prochains jours, mais les autorités se penchent encore sur l’ampleur des restrictions à mettre en place : couvre-feu à 21h ou 19h, abaissement des jauges d’accueil du public dans les établissements recevant du public ou reconfinement ?



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus et des prochaines annonces des autorités.