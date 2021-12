La grande Une Covid à La Réunion : Couvre-feu à 21h dès le 1er janvier

Le préfet de La Réunion et la directrice de l'Agence régionale de Santé font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion et sur les nouvelles mesures restrictives. Jacques Billant annonce la mise en place d'un couvre-feu. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 15:52





Restriction des déplacements



À partir du samedi 1er janvier au soir, il faudra un motif impérieux pour se déplacer à La Réunion entre 21 heures et 5 heures du matin.



Couvre-feu de 21h00 à 5h00



Le couvre-feu permet de limiter efficacement les interactions sociales et le brassage des populations. Il est mis en vigueur de 21h00 à 5h00 tous les jours et sur l’ensemble du territoire. Cette mesure entrera en vigueur dès le samedi 1er janvier au soir et jusqu’au dimanche 23 janvier inclus.

Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés sont les suivants :



Motifs médicaux : Consultations, examens, actes de prévention ( dont vaccination ) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ; Motifs professionnels :

Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative; Motifs familiaux et personnels :

Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

Convocation judiciaire ou administrative;

Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 23h;

Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, aux personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, aux personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et aux personnes assurant l'encadrement de ces publics ;

Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, il conviendra de présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le





Les rassemblements interdits



Les manifestations ne seront plus autorités sur la voie publique à l'exception des rassemblements revendicatifs et cultuels.



Tous les événements festifs privés qui étaient prévus dans des espaces publics comme des gymnases sont aussi interdits.



Des jauges dans les commerces



Le nombre de clients simultanés sur les marchés forains et dans les magasins ou grandes surfaces sera à nouveau limité.



Ce sera aussi le cas dans les bars et les restaurants où la jauge est réduite à 75%.



Un maximum de 6 personnes à table sera aussi demandé dans les bars et restaurants.



La situation sanitaire



Le taux d'incidence s'établit à 740 cas pour 100.000 habitants, a précisé le préfet de La Réunion. La directrice générale de l'Agence régionale de Santé a ajouté que l'île enregistrait actuellement plus de 1.200 cas de coronavirus quotidiennement. Martine Ladoucette craint que la barre des 2.000 cas par jours soit dépassée dès aujourd'hui.



La Réunion est aussi actuellement frappée par la vague Omicron. L'ARS explique qu'un quart des tests criblés sont potentiellement des contaminations au variant venu d'Afrique du Sud.

