Renforcement des contrôles

Les contrôles relatifs au port du masque et au passe sanitaire (à la fois auprès des établissements dont l’accès est soumis à sa présentation et de ceux qui les fréquentent) seront significativement renforcés.



Rappel des sanctions :

- non port du masque : 135 €

- non présentation du passe : 135 €

- utilisation du passe d’un tiers : 750 €

- absence de contrôle du passe par les commerçants ou les professionnels : mise en demeure et fermeture administrative temporaire.