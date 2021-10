Covid à La Réunion : Contrôles renforcés ce week-end

- Le port du masque est obligatoire en extérieur dans les lieux où la distance sociale ne peut pas être respectée



- Les rassemblements et pique-niques sur la voie publique ou les espaces publics sont limités à 10 personnes (plages, espaces verts, aires de loisirs et jardins municipaux)



- Les clubs et discothèques sont soumis à une jauge correspondant à 75% de leur capacité d’accueil maximale. Le port du masque y est maintenu en intérieur et lors des activités de danse qu’elles aient lieu en intérieur ou en extérieur.



- L’activité de la danse est soumise au Pass sanitaire dans tous les établissements recevant du public et doit se faire dans le respect d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil maximale. Le port du masque y est obligatoire.



- Les concerts debout sont soumis à la présentation du Passe sanitaire dans la limite d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel ils ont lieu. Le port du masque est obligatoire lors de ces évènements, en intérieur comme en extérieur.

Le schéma est le même depuis la première vague de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Une hausse des contaminations est observée au moment de la rentrée scolaire (sauf lorsque des mesures strictes étaient en place).En cause ? Les retrouvailles festives en famille sans respect des gestes barrières , selon les premiers éléments récoltés par le contact-tracing réalisé par l'Agence régionale de Santé.Le préfet a donc demandé aux Réunionnais de se remobiliser : "un relâchement général est constaté dans l’application des mesures réglementaires et dans le respect des mesures barrière."Le plus haut représentant de l'Etat a par ailleurs rappelé l'ensemble des mesures de lutte contre le coronavirus toujours en vigueur et a annoncé des contrôles renforcés durant tout le week-end . Les Réunionnais seront tous concernés, qu'ils soient en pique-nique en extérieur, ou en train de danser dans des bars ou boîtes de nuit.Les infractions sont passibles d'une amende de 135 euros. Les établissements sont menacés de fermeture administrative.- Le port du masque est obligatoire en intérieur (11 ans et plus) dans tous les établissements recevant du public, même avec Pass sanitaire