Covid à La Réunion : Comment va se passer la rentrée?

La rentrée scolaire aura bien lieu le 16 août. La rectrice l'a annoncé ce jeudi après-midi à l'occasion de la conférence de presse donnée par le préfet. "La rentrée 2021 est à la fois très semblable aux précédentes, mais aussi marquée par des spécificités", a exprimé Chantal Manès-Bonnisseau.



L'enseignent en présentiel privilégié



Comme l’an dernier, l’académie privilégiera "un enseignement en présentiel tout en continuant à assurer la sécurité des élèves, des enseignants et de tout personnels, en limitant la circulation du virus au sein des écoles et des établissements scolaires", a-t-elle indiqué.



Des mesures de protection renforcées seront mises en œuvre, la cellule de signalement sera réactivée, et des campagnes de vaccination pour les collèges, lycées et personnels seront organisées les jours suivant la rentrée. Dans le premier degré, les campagnes de tests seront maintenues et réalisées dans écoles et collèges implantés dans la zone de circulation fortes.



"Les cours reprendront en présence des élèves qui doivent pouvoir retrouver le chemin de l’école. Tous les enseignants et les personnels doivent rejoindre leur établissement dès la date de pré-rentrée", a poursuivi la rectrice, rappelant qu'il s'agit d'un déplacement motif impérieux prévu par arrêté préfectoral.



Des mesures appliquées avec une "vigilance renforcée"



Chantal Manès-Bonnisseau a ensuite énuméré une série de mesures qui seront "appliquées avec vigilance renforcée" : le maintien des mesures d'aération et de lavage des mains, le port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de l'école élémentaire ainsi qu'à l'extérieur dans les écoles et établissements, la limitation du brassage par niveau, la désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables des réfectoires avant chaque service. Pour ce qui est des activités physiques et sportives, elles sont autorisées en extérieur et en intérieur dans le respect de 2 mètres de distance.



"Le pass sanitaire ne s’applique pas aux écoles et établissements scolaires, le vaccin n’est pas une obligation pour les personnels", a-t-elle précisé.



Les classes fermées dès le premier cas positif à l'école



A l’école, les classes seront fermées dès l’apparition du 1er cas positif. Dans les collèges et lycées, le protocole est l'isolement des élèves cas-contact à risque selon les recommandations de l’ARS, pour une durée 7 jours. La cellule de veille sera réactivée au rectorat dès la rentrée pour accompagner les écoles et établissements dans la prise de décision, dans le strict respect du secret médical.



Et pour assurer la continuité pédagogique si des mesures ciblées ont été prises : "Tous les écoles, collèges, lycées doivent élaborer un plan de continuité pédagogique pour accompagner la poursuite des apprentissages".