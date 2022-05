Covid à La Réunion : Chute du nombre de nouveaux cas

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en baisse comparé à la semaine précédente, selon Santé Publique France. Une diminution avait été enregistrée sur la semaine du 16 au 22 avril à cause du lundi férié . Mais la tendance se confirme du 23 au 29 avril avec une chute plus importante de 15 à 20%.La Réunion reste toujours le département où la circulation du coronavirus est la plus élevée en France avec un taux d'incidence plus de deux fois plus élevé que la moyenne nationale.Les indicateurs de suivi de la pression hospitalière n'indiqueraient pas d'évolution négative, selon Santé Publique France.