Covid à La Réunion : Ce que le préfet devrait annoncer

Le préfet de La Réunion va détailler les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus lors de sa prise de parole prévue ce jeudi à 17 heures. Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion devrait sans surprise reconduire les mesures de restrictions alors que la circulation de la Covid reste très active sur notre île. Un nouveau record de contaminations a été enregistré la semaine dernière et le taux d'incidence a dépassé la barre des 400 cas pour 100.000 habitants. Et cela alors qu'une baisse du nombre de dépistages a été observée : le taux de positivité explose et atteint les 10%.Le préfet s'est entretenu avec les maires de l'île mercredi après-midi et leur a présenté son plan pour les prochaines semaines. Le confinement instauré depuis le 31 juillet à La Réunion devrait être prolongé de deux semaines , donc jusqu'à la fin du mois. Le couvre-feu devrait lui aussi être d'actualité jusqu'au 30 août, mais il pourrait être légèrement allégé et passer de 18 heures à 19 heures Aucun changement n'est prévu dans les établissements scolaires. La rentrée serait toujours prévue le 16 août et le protocole sanitaire déjà mis en place l'année dernière devrait être maintenu tel quel.Le préfet prendra la parole à 17 heures pour officialiser ces annonces. Restez connectés sur Zinfos974 pour suivre sa conférence de presse !