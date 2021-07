Covid à La Réunion : Ce qu’il faut savoir avant les annonces du préfet

Le préfet avait suspendu il y a plusieurs semaines le plan de désescalade. Il a appelé la population à se faire vacciner et à continuer de respecter les gestes barrières.Mais l’apparition du variant Delta et sa diffusion rapidement notamment via des chaînes de transmission liées à des événements familiaux et des soirées privées démontrent que le retour du couvre-feu à 23 heures n’a pas eu l’impact espéré. Jacques Billant doit prendre la parole d’ici la fin de la semaine pour annoncer de nouvelles mesures de restrictions après avoir consulté l’ensemble des acteurs sociaux, économiques et des maires. Les rumeurs vont bon train depuis le début de la semaine, la plus insistante est la piste d’un confinement le week-end et d’un abaissement du couvre-feu . Mais le préfet a assuré que sa décision n’était pas encore prise.Pour être informés des dernières données épidémiologiques et des prochaines annonces du préfet, restez connectés sur Zinfos974 !