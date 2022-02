A la Une . Covid à La Réunion : Baisse des nouveaux cas, 31 décès

Epidémie de coronavirus : Un début d'inflexion est observé par les autorités mais la pression hospitalière reste très élevée à La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 18:43

L’indicateur de circulation virale amorce une légère inflexion dans un contexte de renforcement des services hospitaliers d’urgence.

La situation encore fragile nécessite le maintien d’un haut niveau de vigilance.



L’épidémie reste à un niveau de circulation très élevé, puisque le taux d’incidence est toujours supérieur à 5 000/100 000 habitants (contre 3 550 au niveau national).



Pour autant, on assiste à une première inflexion qui se confirme ces derniers jours . Après plusieurs semaines de hausse consécutive, les principaux indicateurs de circulation virale enregistrent une légère diminution. Au 28 janvier, le taux d’incidence est désormais de 5.312/100.000 habitants (contre 5 480/100 000 la semaine précédente), alors que le taux de positivité passe quant à lui de 36,6% à 35,8 %.



La vigilance est d’autant nécessaire que la tension hospitalière reste une réalité quotidienne, notamment en médecine Covid avec une occupation journalière des lits ayant doublé en 3 semaines.



La capacité récemment portée à 245 lits n’a pu se faire qu’au prix d’ une déprogrammation importante des hospitalisations de la vie quotidienne .



La pression en réanimation est toujours importante avec, au 1er février, 99 lits de réanimation occupés (dont 62 par des patients Covid) sur une capacité globale portée à 113 lits grâce aux renforts de la réserve sanitaire. La solidarité nationale permettra par ailleurs dans les prochains jours de porter cette capacité à 117, puis à 121 lits en fonction de l’évolution de la situation hospitalière.



La prédominance du variant OMICRON (97,7% des cas positifs, très proche du niveau national de 99,3%) est désormais très nette.



Cette semaine 31 nouveaux décès liés à la Covid-19 sont à déplorer dont 23 personnes non vaccinées ou présentant un schéma vaccinal incomplet .



La situation reste donc très fragile à ce stade et impose à tous le respect des mesures de freinage et de couvre-feu prises par voie d’arrêté préfectoral depuis le 1er janvier s’impose à tous. Elles doivent être associées aux autres mesures de prévention : gestes barrière, limitation des contacts, respect des protocoles sanitaires, notamment en milieu scolaire et respect strict de l’isolement en cas d’infection confirmée.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le 1er février 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 31 patients originaires de La Réunion : 2 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,

15 personnes étaient âgées de 65 à 74 ans,

14 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.

27 personnes présentaient des comorbidités et 23 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 8 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Taux de positivité

Le taux de positivité est à 35,8% pour la semaine du 22 au 28 janvier, en légère baisse par rapport à la semaine précédente.



Les taux de positivité les plus élevés concernent toutes les tranches d’âge en particulier : les personnes de 25-34 ans : 37,5 %

les personnes de 35-44 ans : 37,3 %

les personnes de 0-14 ans : 36,2 %

Taux d’incidence

Le taux d’incidence hebdomadaire est en légère diminution à 5 312/100 000 habitants (contre 5 480 la semaine précédente).



45 474 cas ont été confirmés du 22 au 28 janvier.



Compte tenu des 165 236 guérisons et des 531 décès depuis le début de la crise sanitaire, 60 238 cas sont encore actifs à ce jour.



226 005 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.





Recherche de mutations Covid-19

Du 22 au 28 janvier, 5 864 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 5.737 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont :

o 131 cas de variant Delta, soit 2,2 %

o 5 605 cas de variant Omicron, soit 97,7 %



Trois sous-variants d’Omicron ont été définis (BA.1, BA.2 et BA.3), BA.1 étant majoritaire en France, dans le monde et à La Réunion.



A ce jour, plus d’une dizaine de cas du sous-variant BA.2 ont été séquencé à La Réunion.



Ce sous-variant est toujours en cours d’analyse, mais il suggère une possible augmentation de la transmission par rapport à BA.1, sans toutefois de différences en termes de risque d’hospitalisation.



Point sur les clusters :

La semaine dernière, 46 nouveaux clusters ont été identifiés. Au 1er février 2022, on comptabilisait au moins 199 clusters actifs.



Parmi ces clusters actifs : 70 clusters étaient classés à « criticité élevée » et 58 clusters à

« criticité modérée ». Toutes les communes de l’île sont concernées par ces regroupements de cas. Les milieux professionnels, les crèches et les établissements de santé sont toujours les plus impactés par ces situations identifiées.



Situation hospitalière :



Au 1er février 2022, 62 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 113 lits installés à La Réunion, et 37 par des patients présentant d’autres pathologies (87,6% du taux d’occupation).



Pour les personnes admises en réanimation depuis début janvier :

- 60 % sont des hommes et 40% des femmes ;

- 69% des patients admis ont moins de 65 ans

- 82% présentent au moins une comorbidité

- 9 patients sur 10 en réanimation ne sont non vaccinés ou présentent un schéma vaccinal incomplet.



Respectons les gestes barrières plus que jamais Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible. L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le virus s’installer.

L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le virus s’installer. Porter le masque dans les lieux clos, dans l’espace public et quand la distance recommandée avec la personne voisine ne peut pas être respectée.

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique et éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au maximum ses contacts sociaux La distanciation physique est fortement recommandée en raison de la forte contagiosité des variants du virus, surtout en l'absence de port du masque et en particulier pendant les temps de repas. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Pour le moment, même vaccinés, continuons à porter le masque et à appliquer les gestes barrières.

Le dépistage



Les centres de dépistage de l’île accueillent sans RDV :



· SAINT-PIERRE : salle Mahavel, Allée des Bois-Noirs, Bois d'Olives

du lundi au samedi 8h à 13h30



· SAINT-DENIS : Centre de la Nordev, 1 rue du Karting

du lundi au dimanche, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30





· SALINE-LES-HAUTS (SAINT-PAUL) : Maison de santé, 197 rue Jean Albany

du lundi au vendredi 8h à 13h30





Mode de prélèvement : Test antigénique et test RT-PCR

Retrouvez tous les sites de dépistage dans l’île sur le site de l’ARS : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-depister-la-reunion



La vaccination



Point sur la vaccination

Les 3 centres de dépistage de l’île restent ouverts pendant le niveau d’alerte cyclonique « Orange », sauf situation locale nécessitant la fermeture d’un centre, et seront fermés en cas de passage au niveau « Rouge ».

Du 24 au 30 janvier, un peu plus de 26 100 injections ont été effectuées :

- moins de 3 000 personnes ont reçu leur première dose,



- 20 218 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel portant à 60,6% le nombre de personnes éligibles ayant effectué leur rappel à ce jour, soit

275 164 personnes.

Au 30 janvier, 546 486 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 565 955 personnes ont reçu au moins une injection.

71 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 66,1% de la population totale,

68,6 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 63,8 % de la population totale.



Pensez à réaliser votre dose de rappel dès maintenant pour respecter l’échéance du 15 février.



• par internet : 0262 72 04 04

Pour éviter toute attente en centre de vaccination, il est conseillé de prendre RDV :• par internet : www.sante.fr • par téléphone :

Le certificat de rétablissement valable 4 mois et non plus 6 mois, à compter du 15 février.

Le certificat de rétablissement est l’une des preuves qui permet d’avoir un « pass vaccinal » valide. Il prouve qu’une personne a été testé positive à la Covid-19 (résultat du test RT-PCR ou antigénique).

A partir du 15 février, pour les personnes de 18 ans et plus, le certificat de rétablissement devra dater de plus de 11 jours et de moins de 4 mois et non plus 6 mois, comme c’est le cas actuellement.

Ainsi, les personnes qui ont été testées positives à la Covid-19 avant d’avoir pu recevoir leur dose de rappel peuvent utiliser leur certificat de rétablissement pour que leur « pass vaccinal » reste valide en attendant de faire leur dose de rappel. Comment obtenir son certificat de rétablissement ? · sur la plateforme SI-DEP (

· ou directement en version papier auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests.





Il est ensuite possible, soit de conserver la version papier, soit d’intégrer le certificat de rétablissement dans le « Carnet » de l’application TousAntiCovid.

Organisation des centres et du Vaccinobus pendant la période cyclonique



Au vu de la situation météorologique prévisionnelle, des précautions sont prises pour assurer la continuité de la vaccination en toute sécurité et éviter toute perte de dose.



Les 7 centres de vaccination restent ouverts durant le niveau d’alerte cyclonique « Orange », sauf situation locale nécessitant la fermeture d’un centre, et seront fermés en cas de passage au niveau « Rouge ».



Les opérations avec le Vaccinobus suivantes sont annulées et reportées à une date ultérieure : le 2 février à la Plaine des Palmistes

le 3 février à Saint Louis, Gare Routière

le 4 février à Bras Panon.

Prochaines opérations de vaccination de proximité

Les opérations de proximité se poursuivent. Les personnes de plus de 12 ans peuvent venir effectuer leur 1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel.



Prochains centres éphémères :



Accueil avec ou sans rendez-vous, de 8h30 à 17h30

(Prise de RDV sur sante.fr ou au 02 62 72 47 20)

Saint-Joseph (centre Multi Services de Langevin, 43 rue Charles Beaudelaire)

Le 4 février



43 rue Charles Beaudelaire) Le 4 février Saint-Louis (les Makes)

Le 7 février

Le 7 février Etang Salé (Mairie salle des mariages)

le 10 février



Retrouvez toutes les autres dates des centres éphémères sur le site internet :



Prochains arrêts du Vaccinobus :



Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h

Retrouvez toutes les autres dates des centres éphémères sur le site internet : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-la-reunion-operations-vaccination Saint-Louis (Rivière Saint-Louis, mairie annexe)

Le 5 février

Le 5 février Le Port (Parking Leroy Merlin)

Le 7 février

Le 7 février Plaine des Palmistes (Place de la mairie)

le 10 février

le 10 février Saint-Leu, ZAC Le PORTAIL

(rue du Moulin)

les 11 et 12 février

(rue du Moulin) les 11 et 12 février Saint Paul, Saint-Gilles-les Bains (Parking Collège des Aigrettes, 11 rue du Théâtre)

le 14 février Bras Panon (place Michel Debré, en face de la mairie)

Le 15 février Le Port (Parking Leroy Merlin)

Le 28 février

(Parking Collège des Aigrettes, 11 rue du Théâtre) le 14 février

Retrouvez toutes les dates du Vaccinobus sur le site internet :

www.lareunion.ars.sante.fr/le-vaccinobus-poursuit-sa-tournee-la-reunion Retrouvez toutes les dates du Vaccinobus sur le site internet :