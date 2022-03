Covid à La Réunion : À quand le retour des twerks enivrés en boîte ?

La situation sanitaire s’améliore de semaine en semaine à La Réunion. Environ 10.000 nouveaux cas ont été recensés sur la période du samedi 19 au vendredi 25 février derniers. La circulation du coronavirus connaît un ralentissement. Mais le niveau de contaminations est encore élevé et supérieur à ce qu’a connu notre île avant la quatrième vague.



Le plan de désescalade a donc été entamé depuis la mi-février. Le couvre-feu a été totalement levé ce lundi. Il reste encore 2 phases pour atteindre la fin de toutes les restrictions d’ici fin mars, lorsque l’état d’urgence sanitaire ne sera plus en vigueur.



Quand dansera-t-on en boîte ? On le saura la semaine prochaine



Le préfet de La Réunion avait annoncé que la réouverture des boîtes de nuit ferait partie de la troisième phase du plan de désescalade.



Les autorités ont précisé lors du dernier bilan de suivi de l’épidémie de coronavirus qu’un nouveau point sera fait la semaine prochaine afin d’examiner les prochaines étapes de levée progressive des mesures restrictives.



Jacques Billant s’est aussi entretenu mercredi avec les maires de La Réunion et les représentants du Département de la Région. Il a rappelé que la troisième phase ne sera activée que si la baisse du taux d’incidence et la diminution de la tension hospitalière continuent.



Le cri du coeur de La Villa Club



L’équipe de la boîte de nuit s’est exprimée sur les réseaux sociaux le 28 février dernier et a lancé un appel au préfet de La Réunion pour la réouverture des établissements nocturnes.



“Monsieur Billant, nous avons été le secteur le plus affecté. Ne nous laissez pas dans l'ignorance ni dans le flou”, implore-t-elle sur sa page Facebook avant de rappeler : “Nous sommes des lieux qui ont pour vocation d'offrir à notre jeunesse du rêve et de la joie.”



La Villa Club déplore par ailleurs que des soirées sauvages sont organisées par des particuliers et conclut : “La nuit doit revoir le jour”.



L’accent sur la vaccination



Le préfet de La Réunion a aussi indiqué aux maires la nécessité de communiquer à nouveau de façon importante sur le rappel vaccinal.



Des citoyens se retrouvent parfois avec un Pass vaccinal qui n’est plus valide par manque d'informations précises sur leur situation. Ce sont pour l’instant 32,3% des Réunionnais éligibles qui n’ont pas fait leur rappel.



Il rappelle l’importance de continuer les appels à la vaccination malgré les discussions au niveau national du retrait prochain du Pass vaccinal.



L’Etat d’urgence sanitaire levé dans d’autres départements



L’épidémie de coronavirus ralentit sur l’ensemble du territoire français. Le gouvernement a donc décidé de desserrer les mesures dans l’Hexagone, mais permet aussi à certains département d’Outre-Mer de sortir de l’état d’urgence sanitaire.



Les territoires ultra-marins étaient concernés par ce régime depuis le début de l’année et pour une période de trois mois. Mais à l’issue du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a décidé de lever l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte.



La Réunion reste pour l’instant sous ce régime qui permet la réinstauration du couvre-feu et du confinement en cas de reprise de l’épidémie de coronavirus.