Covid à La Réunion : 7 communes au-dessus du seuil du confinement

La situation sanitaire continue de se dégrader de semaine en semaine à La Réunion. La circulation du coronavirus s'accélère et environ 1.000 nouveaux cas hebdomadaires ont été recensés ces derniers jours. Le taux d'incidence dépasse les 150 cas pour 100.000 habitants, soit l'ancien seuil du confinement fixé lors de la troisième vague de covid. Le Nord et l'Ouest sont les zones les plus touchées actuellement : les 7 communes au-dessus de 150 cas pour 100.000 habitants se trouvent dans ces micro-régions. Les villes situées dans les écarts sont les seules qui ont encore un taux d'incidence sous le seuil d'alerte national.