A la Une . Covid à La Réunion : 7.014 cas et 13 décès

La préfecture fait le point sur une nouvelle forte hausse du nombre de cas de coronavirus à La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 17:49

Covid-19 à La Réunion

Point de situation hebdomadaire



Lors de la semaine du 22 au 28 août 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires a fortement augmenté pour atteindre 7 014 cas contre 5 711 la semaine précédente.



Le taux d’incidence s’établit donc à 807 pour 100 000 habitants contre 753 la semaine dernière.



Le taux de positivité diminue pour atteindre 37,8 % contre 40,7 % la semaine précédente.



À ce jour, 6 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.



Au cours des 7 derniers jours, 13 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer :

- 8 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet et avaient des comorbidités.

- 5 autres personnes étaient vaccinées et présentaient des comorbidités.



Dans ce contexte de circulation toujours très active du virus dans l’île, il est primordial de maintenir le respect des gestes barrières :

- port du masque dans les espaces clos

- aération régulière des pièces,

- lavage fréquent des mains

- dépistage et isolement en cas de symptômes



Les publics éligibles au rappel vaccinal, notamment les personnes vulnérables porteuses de comorbidité ou âgées, sont fortement encouragées à réaliser leur injection pour se protéger des formes graves de la maladie.