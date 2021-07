Covid à La Réunion : 6 clusters Delta et un foyer à variants multiples

Le bilan hebdomadaire de Santé Publique France permet d'obtenir une photographie de la situation sanitaire à La Réunion. L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur depuis maintenant trois semaines. Un record du nombre de contaminations a été enregistré la semaine dernière et le taux d'incidence a d'ailleurs dépassé le seuil du confinement fixé par le préfet en février dernier. La Réunion est actuellement toujours sous la menace d'une mesure de restriction totale des déplacements.Plus de la moitié des communes se trouve au-dessus du seuil de 100 cas pour 100.000 habitants et 7 se situent au-dessus du seuil du confinement . L'on dénombre en tout 33 clusters actifs dont 20 à criticité élevée ou modérée.Le Port - qui a aussi un taux d'incidence de 500 pour 100.000 habitants - compte 4 clusters à criticité élevée ainsi que 3 à Saint-Paul et à Saint-Pierre, 2 au Tampon et 1 à Saint-Leu.L'on dénombre 3 clusters à criticité modérée à Saint-Denis, 2 à Saint-Pierre et 1 au Port et au Tampon.L'ensemble des clusters rassemblent 336 des 1441 cas enregistrés la semaine dernière à La Réunion.Santé Publique France fait aussi le point sur l'avancée du variant Delta à La Réunion. Le directeur de la veille sanitaire à l'Agence régionale de Santé, Xavier Deparis, avait annoncé mardi la confirmation de 40 cas sur l'île . 3 nouveaux clusters ont aussi été recensés, ce qui porte le nombre total à 6.L'organisme nationale souligne que "les clusters où des cas de variant ont été signalés cette semaine sont en lien avec des rassemblements importants de personnes et plusieurs foyers familiaux". Un cas a notamment été enregistré via un participant à la soirée privée qui a regroupé 500 personnes au Tampon le week-end dernier Enfin, Santé Publique France évoque une situation particulière : "Nous observons une augmentation du nombre d’expositions à risque au sein des collectivités et grands rassemblements de personnes avec, notamment, la circulation concomitante de plusieurs variants au sein d’un même cluster. Ceci est en lien avec l’intensification de la circulation du virus sur le territoire, la part importante de variants, ainsi que le relâchement des gestes barrières."