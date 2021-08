Covid à La Réunion : 50 % des Réunionnais sont vaccinés

"On peut se satisfaire qu'après 15 jours de confinement et de couvre feu la situation est maîtrisée et maîtrisable, loin de ce que connaissent les Antilles, la Polynésie et la Guyane. Aujourd'hui, 2000 personnes sont contaminées pour 100 000 habitants en Guadeloupe, soit des hospitalisations 3 à 4 fois plus importantes qu’à La Réunion. Il est en de même pour les décès.

Les évacuations vont se compter par dizaine dans les jours qui viennent avec des personnes qui devront être triées. 250 personnes volontaires vont arriver de la métropole.



Le virus circule vite et fort dans le département



Mais attention les mêmes causes pourraient causer les mêmes effets. Il faut donc, à La Réunion, continuer à respecter les gestes barrières et se faire vacciner. En effet, nous avons une population vulnérable exposées aux risques sévères de la maladie et une vaccination insuffisante notamment chez les moins de 12 ans. La situation reste dégradée. Le virus circule vite et fort partout dans le département et le nombre de personnes vaccinées est insuffisant.

À ce jour, 46 lits sont occupés en réanimation, 65 lits sont occupés en service de médecine COVID. 13 lits supplémentaires ont été ouverts dans ce service, ceci impliquant la fermeture d’autres lits réservés pour d’autres services.



Les malades du COVID, ce pourrait être nous-mêmes



Les effets de cette maladie sont délétères dans ses formes les plus graves. Les personnes hospitalisées ne sont ni des cas ni des statistiques, cela pourrait être nous mêmes. Des personnes ont souffert gravement et durement de cette maladie. Nous aurons la semaine prochaine, le témoignage d'une Réunionnaise qui racontera ce qu'elle a enduré: des souffrances physiques et psychologiques. 6 personnes sur 10 souffrent d'un symptôme de la maladie 6 mois après leur sortie de réanimation.



Le nombre des décès en France équivaut à 8 mois et demi de décès provoqués par l’ensemble des cancers dans notre pays. En 2021, le nombre de décès au premier semestre est de 15% supérieur à l’année 2019, l'année avant COVID.



À La Réunion, 70% des personnes contaminées ont moins de 65 ans et n'ont pas de comorbidités.



Pour lutter, je demande au préfet de prolonger la période de confinement et de couvre feu pendant 15 jours malgré la rentrée professionnelle et scolaire. Les études montrent en effet l’effet négatif des périodes de rentrée. Il faut continuer l’effet amortisseur des mesures de restriction.



Le Pass sanitaire a des effets bénéfiques



D'autre part, l’application du Pass sanitaire va produire des effets bénéfiques d’un point de vue sanitaire. C’est un moyen de protection supplémentaire pour réduire la contagion dans les lieux publics. Dans les établissements de santé le Pass sanitaire a aussi un effet: il faut concilier l'accès aux soins et la sécurité des soins pour faire en sorte que le déplacement à la clinique ne soit pas un risque de contamination supplémentaire. Il faut éviter l'effet cluster dans les hôpitaux et les cliniques.



Les patients doivent être rassurés: l'application du Pass sanitaire le sera avec modération et discernement. L'accès aux urgences, aux actes programmés et de dépistage ne nécessitent pas le Pass sanitaire.



Chiffres à l'appui, preuve est donnée de l'efficacité du vaccin



Cependant, la vaccination doit concerner le plus grand nombre et au plus vite. Une étude statistique menée en France montre que 85% des admissions pour des formes sévères concernent des personnes non vaccinées et 8% des personnes vaccinées.

82% des décès recensés sont le fait de personnes non vaccinées contre14% de personnes vaccinées.



En juillet à La Réunion, 32 personnes décédées du COVID n'étaient pas vaccinées et 3 avaient un schéma vaccinal complet. Sur 7293 personnes contaminées, 85% étaient non vaccinées et 2 avaient un schéma vaccinal complet.

Il faut vacciner le plus grand nombre de personnes de 12 ans et + afin d'éviter que le variant Delta ne touche les personnes vulnérables non vaccinées.



À ce jour, plus d'un Réunionnais sur 2 a reçu une dose de vaccin.

50 % des Réunionnais de plus de 12 ans pourront être vaccinés au 31 août.



Les mesures de freinage comme le confinement et le couvre feu ne sont pas un motif de limitation de vaccination.La vaccination est le seul moyen reconnu dans le monde entier comme un moyen de prévention



L’ivermectine est un médicament anti parasitaire qui aujourd'hui, n’est pas reconnu comme utilisable pour lutter contre le COVID. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale" rappelle Martine Ladoucette.