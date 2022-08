A la Une .. Covid à La Réunion : 5.823 nouveaux cas et 7 décès

La préfecture de La Réunion annonce une stabilisation des contaminations au coronavirus à La Réunion. Voici le communiqué des autorités. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 17:44





Le taux d’incidence s’établit donc à 670 pour 100 000 habitants (contre 655 la semaine dernière).



Le taux de positivité se stabilise également : 30 % (contre 28 % la semaine précédente).



A ce jour, 5 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.



Au cours des 7 derniers jours, 7 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.

4 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet et présentaient des comorbidités. Les 3 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Au regard de la situation épidémiologique, il convient plus que jamais de :

