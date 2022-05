A la Une . Covid à La Réunion : 5.383 nouveaux cas, 8 décès

Pour la semaine du 7 au 13 mai 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 5 383 contre 7 865 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence de 629 contre 919 la semaine dernière, soit une baisse de 32%. Le taux de positivité est également en diminution pour atteindre 27,9% (33,3% la semaine précédente). Le nombre d'hospitalisations en service de réanimation poursuit également sa baisse. Par NP - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 17:10

Au 17 mai, 6 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid (contre 9 précédemment) et 52 par des patients atteints d'autres pathologies (soit un taux d'occupation de 78,4%).



Au cours des 7 derniers jours, 8 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.



6 personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 2 autres personnes étaient vaccinées, mais présentaient de fortes comorbidités.



Si la situation épidémique s'améliore, la vigilance reste toujours de mise dans le contexte de levée des restrictions. Il est essentiel de rester mobilisés contre la Covid-19 en intégrant les gestes barrières dans nos habitudes de vie, dans une logique préventive et de protection des plus vulnérables.



Afin de limiter et prévenir la propagation de l'épidémie, il convient de se faire vacciner, respecter les gestes barrières, se faire tester et s'isoler en cas de test positif, de symptômes ou de contact à risque.

Situation sanitaire



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce mardi 17 mai 2022 les décès, de 8 personnes intervenus au cours des 7 derniers jours, tous originaires de La Réunion.

-1 personne était âgée de 45 à 64 ans,

- 7 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.

Sur ces 8 décès, 6 personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal

incomplet. Les 2 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Taux de positivité



Le taux de positivité est à 27,9 % pour la semaine du 07 au 13 mai, en baisse par rapport à la semaine dernière.



Taux d'incidence



Le taux d'incidence hebdomadaire est en nette baisse passant sous la barre des 1 000 pour s'établir à 629/100 000 habitants (contre 919 la semaine précédente).



5 383 cas ont été confirmés du 7 au 13 mai.



Compte tenu des 403 795 guérisons et des 770 décès depuis le début de la crise sanitaire, 6 798 cas sont encore actifs à ce jour. 411 363 cas ont été investigués à ce jour par l'ARS, Santé publique France et l'Assurance Maladie depuis le début de l'épidémie.



Dépistage:



25 646 tests ont été réalisés sur la période, soit une baisse de 17% par rapport à la semaine précédente.



Recherche de mutations Covid-19



Du 7 au 13 mai, 3 020 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation: 2 918 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, en l'occurrence le variant Omicron, soit 97%.



Situation hospitalière:



Au 17 mai 2022, 6 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 74 lits installés à La Réunion, et 52 par des patients présentant d'autres pathologies (78.4% de taux d'occupation)