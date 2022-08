A la Une . Covid à La Réunion : 4.590 nouveaux cas et 8 décès

La préfecture fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 18:40

Covid-19 à La Réunion

Point de situation hebdomadaire



Lors de la semaine du 1er au 7 août 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires a diminué pour s’établir à 4.590 cas contre 5.823 la semaine précédente.



Le taux d’incidence s’établit donc à 528 pour 100 000 habitants (contre 670 la semaine dernière).



Le taux de positivité est de 32 % (contre 30 % la semaine précédente).



A ce jour, 3 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.



Au cours des 7 derniers jours, 8 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.

Toutes les personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet, et présentaient des comorbidités.



Bien que la circulation du virus amorce un ralentissement dans l’île, le respect des gestes barrières (port du masque dans les lieux clos, aération régulière des pièces, lavage des mains, dépistage en cas de symptômes) doit être maintenu par tous pour éviter une reprise de l’épidémie. De même, les autorités incitent au rappel vaccinal auquel de nouveaux publics sont éligibles.







Pour éviter une reprise épidémique, il est important de

respecter les gestes barrières et de se faire vacciner



Plus d’informations sur le site internet : Les gestes barrières cliquez ici

