Covid à La Réunion : 356 nouveaux cas, 1 décès

356 cas ont été confirmés sur la période du samedi 26 septembre au vendredi 2 octobre. Le taux d'incidence s'établit à 40 cas pour 100.000 habitants et le taux de reproduction est de 0,43%. 5.849 personnes ont été dépistées sur la semaine glissante et le taux de positivité est de 6,09%.



Un décès est à déplorer. Il s'agit d'une personne de plus de 75 ans, vaccinée et présentant des comorbidités.



Par ailleurs, 598 nouvelles injections du vaccin ont été enregistrées sur la même période.