Covid à La Réunion : 325 cas pour 100.000 habitants, reconfinement inévitable ?

​Le préfet et l'ARS ont d'abord fait un point de situation aux maires. Le taux d'incidence à La Réunion s'établit 325 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 7,7% sur l'île. La circulation du coronavirus est en forte accélération, a-t-il été expliqué aux élus.



Possibles EVASAN vers Mayotte



La situation se dégrade à La Réunion et les hôpitaux ne pourront bientôt plus faire face à la crise. Les autorités travaillent déjà aux plans de secours et évoquent notamment la possibilité de mettre en place des évacuations sanitaires de La Réunion vers Mayotte, ou vers la métropole, ou encore la mise en place d'un hôpital militaire si l'épidémie continue de progresser.



Des maires favorables au confinement



Plusieurs maires, dont l'édile de La Possession, alertent les autorités sanitaires sur la situation et demandent le reconfinement afin de limiter les contaminations avant la rentrée scolaire.