Covid à La Réunion : 3 communes ont plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants

La situation sanitaire n'a jamais été aussi dégradée à La Réunion depuis le début de l'épidémie de coronavirus en mars 2020. Le taux d'incidence globale de notre île s'établit à 645 cas pour 100.000 habitants La quatrième vague de coronavirus atteint des sommets jamais vus durant les fêtes de fin d'année et alors que le gouvernement annonce le retour de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion. Le préfet pourra donc prononcer un couvre-feu ou un confinement pour freiner l'épidémie Les seuils pour les restrictions de déplacement avaient été fixés à 150 cas pour 100.000 habitants en début d'année avant qu'une réévaluation à 250 cas pour 100.000 habitants avait été évoquée par les élus suite aux réunions avec le préfet après la levée de l'état d'urgence sanitaire en octobre. Toute La Réunion se trouve aujourd'hui bien au-delà de ces niveaux d'alerte Les données de Santé Publique France pour la semaine glissante du samedi 18 au vendredi 24 décembre révèlent que la commune où le coronavirus circule le moins à La Réunion est Cilaos. Le taux d'incidence sur la période y est tout de même de plus de 250 cas pour 100.000 habitants.20 communes se situent dans la tranche supérieure (entre 500 et 1.000 cas pour 100.000 habitants). 3 villes de La Réunion atteignent pour la première fois de l'épidémie la fourchette maximale de cet indicateur de suivi de l'épidémie.Trois-Bassins, Salazie et La Plaine-des-Palmistes comptent plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants.La Réunion sera-t-elle à nouveau concernée par un couvre-feu ou un confinement ?