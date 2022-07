La grande Une Covid à La Réunion : 3.599 nouveaux cas, 6 décès et 8 lits de réa occupés

Par NP - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 17:41

Covid-19 à La Réunion

Point de situation hebdomadaire



Lors de la semaine du 4 au 10 juillet 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires a poursuivi son augmentation avec 3 599 cas recensés contre 2 869 la semaine précédente. En conséquence, le taux d’incidence est affecté par une forte hausse, puisqu’il s’établit désormais à 414 pour 100 000 habitants (334 la semaine dernière). Le taux de positivité est également en hausse : 19% contre 17 % la semaine précédente.



À ce jour, 8 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.



Au cours des 7 derniers jours, 6 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.







La situation épidémiologique du Covid se caractérise aujourd’hui par une circulation accrue du virus et de ses variants. Alors, particulièrement en cette période de vacances scolaires, il est rappelé aux Réunionnais l’importance de : respecter les gestes barrières : port du masque dans les lieux clos, aération régulière des pièces, lavage des mains, dépistage en cas de symptômes…

: port du masque dans les lieux clos, aération régulière des pièces, lavage des mains, dépistage en cas de symptômes… se faire vacciner pour se protéger des formes graves de la maladie (primo-injection ou dose de rappel). Point de situation hebdomadaireLors de la semaine du 4 au 10 juillet 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires a poursuivi son augmentation avec 3 599 cas recensés contre 2 869 la semaine précédente. En conséquence, le taux d’incidence est affecté par une forte hausse, puisqu’il s’établit désormais à 414 pour 100 000 habitants (334 la semaine dernière). Le taux de positivité est également en hausse : 19% contre 17 % la semaine précédente.À ce jour, 8 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.Au cours des 7 derniers jours, 6 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.La situation épidémiologique du Covid se caractérise aujourd’hui par une circulation accrue du virus et de ses variants. Alors, particulièrement en cette période de vacances scolaires, il est rappelé aux Réunionnais l’importance de :

Où et comment se faire vacciner ?



Les professionnels libéraux sont toujours engagés dans la protection de la population contre la Covid-19 en poursuivant la vaccination. Les Réunionnais peuvent continuer à se faire vacciner : Auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme de proximité

Avec les vaccins Pfizer, Pfizer pédiatrique et Novavax. La vaccination reste efficace contre les formes graves. Aussi, il est demandé à chacun de vérifier son schéma vaccinal afin de se faire vacciner si nécessaire.



Par ailleurs, afin de limiter la propagation du virus et le développement de formes graves, les autorités sanitaires encouragent les personnes suivantes à recevoir une deuxième dose de rappel :

Les personnes atteintes de comorbidités : Obésité (IMC >30) en particulier chez les plus jeunes,

Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’insuffisance respiratoire,

Diabète de type 1 et 2,

Hypertension artérielle,

Insuffisance cardiaque,

Insuffisance rénale chronique, les patients dialysés,

Cancer Les personnes âgées de plus de 60 ans et les populations à risque de forme grave ou immunodéprimées (ayant bénéficié d’une greffe d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, sous chimiothérapie lymphopéniante, traitées par des médicaments immunosuppresseurs, dialysés chroniques) Ces publics doivent réaliser une 2ème dose de rappel de façon à réactiver leur immunité et ainsi maintenir un bon niveau de protection.



Une deuxième dose Pfizer s’avère également indispensable pour toutes les personnes vaccinées au Janssen.

Plus d’informations sur la dose de rappel :

www.lareunion.ars.sante.fr/le-rappel-vaccinal-une-necessite-pour-maintenir-la-protection Les professionnels libéraux sont toujours engagés dans la protection de la population contre la Covid-19 en poursuivant la vaccination.La vaccination reste efficace contre les formes graves. Aussi, il est demandé à chacun de vérifier son schéma vaccinal afin de se faire vacciner si nécessaire.Par ailleurs, afin de limiter la propagation du virus et le développement de formes graves,Ces publics doivent réaliser une 2dose de rappel de façon à réactiver leur immunité et ainsi maintenir un bon niveau de protection.Une deuxième dose Pfizer s’avère également indispensable pour toutes les personnes vaccinées au Janssen.