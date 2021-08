La grande Une Covid à La Réunion : 3.590 nouveaux cas, 10 décès

Les chiffres de la semaine écoulée montrent que la circulation du Covid-19 poursuit son intensification à La Réunion. La situation sanitaire sur l’île poursuit sa dégradation avec un taux d’incidence hebdomadaire en forte augmentation qui atteint maintenant les 420,5/100000 habitants (contre 353,1/100 000 habitants la semaine précédente). Le taux de positivité et le nombre de nouveaux cas sont en constante augmentation depuis quelques semaines. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 18:18

Le variant Delta représente aujourd’hui plus de 56% des tests positifs criblés. L’ensemble des communes sont concernées.

Afin de limiter la propagation de l’épidémie, il est primordial de renforcer les gestes barrières, de se faire vacciner même pendant le confinement, de faire un test et de s’isoler en cas de symptômes ou si on est personne contact.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce 3 août 2021 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 10 patients originaires de La Réunion :



- 3 personnes âgées entre 65 et 74 ans,

- 7 personnes âgées de plus de 75 ans.



Toutes les personnes décédées présentaient des comorbidités, constituant des facteurs de risque de forme grave de la maladie. Aucune d’entre elles ne présentait un schéma vaccinal complet.



Du 31 juillet au 6 août, 3 590 cas ont été recensés en 7 jours. Le taux de positivité est en augmentation ( 10,4% contre 8,4% la semaine précédente), le taux d’incidence hebdomadaire en nette hausse à 420,5/100.000 habitants (contre 353,1/100 000 habitants la semaine précédente) et le nombre de dépistages en baisse (- 3,8 %).



En comparaison, le taux de positivité en métropole est de 4,29 % avec un taux d’incidence de 232/100 000 habitants, soit presque deux fois moins qu’à la Réunion.



Parmi ces 3.590 cas : 2 974 cas sont classés autochtones,

27 cas sont classés importés,

6 cas sont classés autochtones secondaires. Compte tenu des 38 843 guérisons et des 298 décès depuis le début de la crise sanitaire, 4694 cas sont encore actifs à ce jour .



43.835 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 94% sont des cas autochtones.



Recherche de mutations Covid-19



Du 31 juillet au 06 août, 4 311 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 3 379 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 78,38% contre 93,1% la semaine précédente.



Le virus circule à un rythme soutenu et la part des formes variantes reste très importante à La Réunion, majoritairement le variant Delta (Indien 56,35 %) devant le variant Beta (Sud-africain 43,27 %) .



Point sur les clusters

Au 3 août 2021, 32 clusters sont actifs, 358 clôturés et 15 en diffusion communautaire.



Parmi les clusters actifs, on note :

• 4 à criticité élevée : Saint-Pierre (4),

• 1 à criticité modérée : Le Port (1).



Concernant les autres indicateurs



Au 6 août, sur 7 jours glissants, le taux d’incidence dépasse les 420,5/100 000 habitants, une situation en nette dégradation. Le taux d’incidence augmente dans toutes les classes d’âge : chez les 0-14 ans : + 30,9 %

chez les 15-24 ans : + 0,3 %

chez les 25-34 ans : + 12,0 %

chez les 35-44 ans : +23,4 %

chez les 45-64 ans : + 28,5 %

chez les plus de 65 ans : + 39,8 %

chez les 70-74 ans : + 18,0 %

chez les plus de 75 ans : + 100,0 %

Le nombre de dépistage est en baisse sur la période : - 3,8 % avec 34 674 tests réalisés (contre 36 035 la semaine précédente)



Au 10 août 2021, 53 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation installés à La Réunion. 36 patients en réanimation pour Covid-19 ont entre 27 ans et 60 ans.

17 patients en réanimation pour Covid-19 ont entre 61 ans et 89 ans.

La circulation du virus Covid-19 continue sa diffusion à La Réunion. La présence préoccupante dans l’île du variant Delta impose à chacun de respecter les gestes barrière et ne pas retarder sa vaccination.

La préfecture et l’ARS rappellent à l’ensemble des Réunionnais la nécessité de :

· se prêter au dépistage au moindre symptôme ;



· respecter l’isolement strict prescrit pour éviter une diffusion du virus et de ses variantes :

o au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,

o au moins 7 jours si l’on est cas contact.



· se faire vacciner sans plus attendre ou attendre 2 mois si l’on a été contaminé ;

· respecter le délai d’injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à compter de la 1ère injection.



Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à La Réunion sont efficaces contre le nouveau variant Delta et permettent de réduire le risque de formes graves. Le potentiel de contagiosité du variant Delta est tel que l’immunité collective ne pourra être acquise que si un minimum de 80 % de la population est vaccinée : 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour certaines personnes immuno-déprimées sur avis de leur médecin) et une seule dose pour le vaccin Janssen.



