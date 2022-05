A la Une . Covid à La Réunion : 3.252 nouveaux cas, 7 décès à déplorer

Nouvelle baisse de près de 40% des contaminations au coronavirus à La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 16:52

La situation sanitaire s’améliore pour la 5ème semaine consécutive Pour la semaine du 14 au 20 mai 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s’établit à 3.252 contre 5.383 la semaine précédente, correspondant à un taux d’incidence de 380 pour 100.000 habitants contre 629 la semaine dernière, soit une diminution de 39,5%. Le taux de positivité est également en baisse pour atteindre 22,5% (27,9% la semaine précédente). Le nombre d’hospitalisations en service de réanimation poursuit également sa décrue.

Au 24 mai, 5 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid (contre 6 précédemment) et 54 par des patients atteints d’autres pathologies (soit un taux d’occupation de 79%). Au cours des 7 derniers jours, 7 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer. 6 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. La personne vaccinée présentait de fortes comorbidités. Si la situation épidémique s’améliore, la vigilance reste toujours de mise dans le contexte de levée des restrictions. Il est essentiel de rester mobilisés contre la Covid-19 en intégrant les gestes barrières dans nos habitudes de vie, dans une logique préventive et de protection des plus vulnérables. Afin de limiter et prévenir la propagation de l’épidémie, il convient de se faire vacciner, respecter les gestes barrières, se faire tester et s’isoler en cas de test positif, de symptômes ou de contact à risque.

Situation sanitaire La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 24 mai 2022 les décès de 7 personnes, intervenus au cours des 7 derniers jours : - 1 personne âgée de 45 à 64 ans, - 1 personne âgée de 65 à 74 ans, - 5 personnes âgées de plus de 75 ans. 6 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. La personne vaccinée présentait des comorbidités. Taux de positivité

Le taux de positivité est à 22,5 % pour la semaine du 14 au 20 mai, en baisse par rapport à la semaine dernière. Taux d’incidence

Le taux d’incidence hebdomadaire est en nette baisse pour s’établir à 380/100 000 habitants (contre 629 la semaine précédente). 3 252 cas ont été confirmés du 14 au 20 mai. Compte tenu des 406 484 guérisons et des 777 décès depuis le début de la crise sanitaire,

4 102 cas sont encore actifs à ce jour. 414 615 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie. Dépistage :

18 733 tests ont été réalisés sur la période, soit une baisse de 27% par rapport à la semaine précédente. Recherche de mutations Covid-19 Du 14 au 20 mai, 1 739 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 1 634 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, en l’occurrence le variant Omicron, soit 94%. Présence de sous-lignage BA.4 du variant Omicron à la Réunion confirmée par séquençage : - Un 3ème cas de sous-lignage BA.4 a été séquencé à La Réunion chez une personne de retour des Seychelles fin avril ; Une surveillance renforcée a été initiée début avril en lien avec Santé Publique France sur les sous-lignages BA.4 et BA.5. Le contact-tracing a été réalisé par la plateforme commune ARS-Assurance Maladie afin de limiter le risque de transmission de ces sous-lignages. Situation hospitalière : Au 24 mai 2022, 5 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 74 lits installés à La Réunion, et 54 par des patients présentant d’autres pathologies (78% de taux d’occupation). Vaccination

Point sur la vaccination Du 16 au 21 mai, le nombre d’injections est en hausse, soit plus de 3 200 injections effectuées : - environ 300 personnes ont reçu leur 1ère dose, - plus de 2 600 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel dont environ 1 000 personnes de la 2ème dose de rappel. Au 21 mai 2022 : - 72,3 % de la population éligible (plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67,3 % de la population totale, - 70,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,9 % de la population totale. Le Vaccinobus poursuit sa route Le Vaccinobus a repris la route dans les communes de l’île le 17 mai. Avec 318 personnes vaccinées pour sa première semaine de reprise (du 17 au 20 mai), le passage du Vaccinobus a été un succès. Les injections ont concerné principalement des rappels ou 2èmes doses de rappel. Les vaccins proposés : Pfizer-BioNtech et Novavax Des médecins et infirmiers sont présents et effectuent les injections selon les situations : • Le vaccin Pfizer concerne toute personne à partir de 12 ans (1ère injection, 2ème injection, dose de rappel pour les personnes concernées). Les personnes de plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées peuvent également réaliser leur 2ème dose de rappel (ou 4ème dose) avec le vaccin Pfizer. • Le vaccin Novavax concerne les personnes de 18 ans et plus présentant une contre-indication aux autres vaccins ou qui refusent la vaccination par un vaccin à ARN messager (1ère injection, 2ème injection) Les prochaines dates du Vaccinobus Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h • Mardi 24 mai : Saint-Joseph, Centre commercial Leclerc Les Terrass • Mercredi 25 mai : Saint-Denis, Centre commercial Run Market du Chaudron • Vendredi 27 mai : Saint-Louis, Gare routière • Samedi 28 mai et mardi 31 mai : Sainte-Suzanne, Centre commercial Grand Est (Carrefour) Documents à fournir : • carte vitale ou attestation de droits • carte d'identité • résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 3 mois. • personne mineure : • autorisation parentale (pour les mineurs de 5 -15 ans) Télécharger Elle doit être remplie et signée à l’arrivée. • carte vitale des parents ou leur propre carte Retrouvez toutes les autres dates du Vaccinobus sur le site internet : www.lareunion.ars.sante.fr/le-vaccinobus-reprend-la-route Personnes âgées de plus de 60 ans : une 2ème dose de rappel est recommandée pour vous protéger contre les formes graves Les personnes âgées sont plus à risque de faire une forme grave de la Covid-19. Au fil du temps, l’immunité conférée par le premier rappel vaccinal diminue progressivement. Dans le contexte actuel de circulation active du virus, la 2ème dose de rappel vient renforcer la protection de ces personnes contre les formes graves de la maladie en réduisant les hospitalisations et les décès. Pour en savoir plus (qui est concerné ? quand faire la 2ème dose rappel …) : consultez la rubrique 2ème dose de rappel sur le site internet de l’ARS Pour retrouver toutes les informations sur la vaccination sur le site internet : cliquez ici Protégeons les plus fragiles, continuons à respecter les gestes barrières Bien que la situation s’améliore sensiblement, la circulation du virus est toujours active à La Réunion. Si l'ensemble de la population est susceptible de contracter la Covid-19, certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave : • les personnes âgées • les personnes malades avec comorbidités (obésité (IMC >30), broncho-pneumopathie chronique obstructive et insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale chronique, patients dialysés…) • les personnes immunodéprimées. Aussi, les autorités sanitaires recommandent à ces personnes vulnérables face à la Covid-19 ainsi qu’à leurs proches de : - appliquer les gestes barrières : aération régulière des pièces, lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique, salutation sans se serrer la main/sans embrassades, utilisation d’un mouchoir à usage unique et isolement chez soi dès l’apparition de symptômes ou en cas de test positif, - porter un masque lorsqu’il est obligatoire (hôpitaux, EHPAD, USLD…) ou recommandé (lieux clos, lieux à forte fréquentation quand les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées) Il est aussi recommandé à l’entourage des personnes fragiles de porter le masque en leur présence. Les personnes à risque de forme grave de la Covid-19, en capacité de porter un masque FFP2, peuvent en recevoir gratuitement en pharmacie sur prescription médicale. Parlez-en à votre médecin ! - se faire vacciner pour se protéger des formes gaves pouvant conduire à une hospitalisation ou à un décès ; et bénéficier de la dose de rappel dès 3 mois après la 2ème injection ou une infection, - réaliser le 2ème rappel pour les personnes de plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées, les résidents en EHPAD et USLD, dans les délais requis, - en cas d’infection à la Covid-19, surveiller l’état de santé pour prévenir une potentielle aggravation des symptômes, en demandant conseil à leur médecin, - continuer le suivi et le traitement des autres pathologies, en lien avec leur médecin.